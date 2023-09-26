Простая паста придаст блеск любому унитазу: девушка показала, как ее сделать

Девушка показала удивительно простой, но рабочий способ очистки унитаза.

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Паста из двух ингредиентов придаст блеск любому унитазу / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Девушка показала, как легко отмыть унитаз, используя лишь два ингредиента, которые стоят дешево, но работают не хуже покупных средств.

В своем видео Аналиса, которая описывает себя как "мама-уборщица", призналась, что ей понравился этот трюк.

Прежде чем приступить к чистке унитаза, Аналиса слила воду из унитаза.

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Затем она положила губку на дно унитаза, чтобы предотвратить попадание чистящих средств в канализацию.

Затем Аналиса покрыла внутреннюю часть унитаза жидким мылом для мытья посуды. Она использовала губку, чтобы протереть поверхность чистящим средством.

Следующим шагом она добавила в миску отбеливатель. При смешивании с мылом для посуды он образовывал пасту.

Как отмыть унитаз / скриншот с видео

Аналиса вытерла приготовленную своими руками смесь вокруг унитаза, пока не покрыла всю поверхность. Затем она сняла губку со дна миски и сжала ее.

Это позволило ей использовать излишки смеси и снова почистить миску. Затем Аналиса спустила воду в унитазе, смыв чистящий раствор в канализацию.

Смотрите видео о том, как очистить унитаз:

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