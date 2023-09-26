Простая паста придаст блеск любому унитазу: девушка показала, как ее сделать

Девушка показала, как легко отмыть унитаз, используя лишь два ингредиента, которые стоят дешево, но работают не хуже покупных средств.
В своем видео Аналиса, которая описывает себя как "мама-уборщица", призналась, что ей понравился этот трюк.
Прежде чем приступить к чистке унитаза, Аналиса слила воду из унитаза.
Затем она положила губку на дно унитаза, чтобы предотвратить попадание чистящих средств в канализацию.
Затем Аналиса покрыла внутреннюю часть унитаза жидким мылом для мытья посуды. Она использовала губку, чтобы протереть поверхность чистящим средством.
Следующим шагом она добавила в миску отбеливатель. При смешивании с мылом для посуды он образовывал пасту.
Аналиса вытерла приготовленную своими руками смесь вокруг унитаза, пока не покрыла всю поверхность. Затем она сняла губку со дна миски и сжала ее.
Это позволило ей использовать излишки смеси и снова почистить миску. Затем Аналиса спустила воду в унитазе, смыв чистящий раствор в канализацию.
Смотрите видео о том, как очистить унитаз:
@cleaningmomma2 Reply to @_marcossgv #cleaningtiktok#foryou#fypシ#fyp#viral#cleanup#sudsy#spongesqueezing♬ original sound - Analisa
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