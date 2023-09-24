Уйди, противная: как убрать желтую полосу в унитазе

Следуя этим советам, вы сможете легко и быстро избавиться от желтой полосы в унитазе и поддерживать чистоту ванной комнаты.
Желтая полоса в унитазе портит вид всей ванной комнаты, но справиться с ней несложно. Мы ответим на вопросы, чем оттереть желтые полосы в унитазе и как очистить унитаз от желтизны в домашних условиях.
Чем оттереть желтые полосы в унитазе?
- Уксус: Уксус - отличное средство для удаления желтых полос и накипи. Залейте унитаз уксусом и оставьте на некоторое время, затем аккуратно ототрите с помощью щетки.
- Сода и лимонная кислота: Создайте пасту, смешав соду и лимонную кислоту. Нанесите ее на желтые полосы, оставьте на некоторое время и затем хорошо промойте унитаз.
- Специализированные моющие средства: На рынке существует множество моющих средств, предназначенных специально для устранения желтых полос в унитазе. Используйте их, следуя инструкциям на упаковке.
Как очистить унитаз от желтизны в домашних условиях?
Для регулярной профилактики желтых полос в унитазе используйте уксус или соду. Просто добавьте небольшое количество воды и уксуса или соды в унитаз и оставьте на ночь. Потом тщательно промойте. Этот метод поможет предотвратить появление желтизны в унитазе.
видео дня
Вам может интересно:
- Нужно всего несколько секунд: как отличить настоящую кожу от кожзама
- Что лучше всего растворяет жир: как отмыть кухню от липкого налета
- 10 минут и готово: как убрать царапины на линзах очков
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.