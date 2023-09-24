Уйди, противная: как убрать желтую полосу в унитазе

Следуя этим советам, вы сможете легко и быстро избавиться от желтой полосы в унитазе и поддерживать чистоту ванной комнаты.

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Как убрать желтую полосу в унитазе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Желтая полоса в унитазе портит вид всей ванной комнаты, но справиться с ней несложно. Мы ответим на вопросы, чем оттереть желтые полосы в унитазе и как очистить унитаз от желтизны в домашних условиях.

Чем оттереть желтые полосы в унитазе?

Уксус: Уксус - отличное средство для удаления желтых полос и накипи. Залейте унитаз уксусом и оставьте на некоторое время, затем аккуратно ототрите с помощью щетки.

Уксус - отличное средство для удаления желтых полос и накипи. Залейте унитаз уксусом и оставьте на некоторое время, затем аккуратно ототрите с помощью щетки. Сода и лимонная кислота: Создайте пасту, смешав соду и лимонную кислоту. Нанесите ее на желтые полосы, оставьте на некоторое время и затем хорошо промойте унитаз.

Создайте пасту, смешав соду и лимонную кислоту. Нанесите ее на желтые полосы, оставьте на некоторое время и затем хорошо промойте унитаз. Специализированные моющие средства: На рынке существует множество моющих средств, предназначенных специально для устранения желтых полос в унитазе. Используйте их, следуя инструкциям на упаковке.

Как очистить унитаз от желтизны в домашних условиях?

Для регулярной профилактики желтых полос в унитазе используйте уксус или соду. Просто добавьте небольшое количество воды и уксуса или соды в унитаз и оставьте на ночь. Потом тщательно промойте. Этот метод поможет предотвратить появление желтизны в унитазе.

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