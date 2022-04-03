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Швеция принимает украинских беженцев: правила въезда, условия, полезная информация

3 апреля 2022, 13:17

Швеция внедряет механизм временной защиты украинцев, который дает право на работу, медицину и образование.

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Украинские беженцы в Швеции 2022 / depositphotos.com/

Швеция принимает украинцев, которые вынуждены бежать от ужасов войны по программе временной защиты беженцев, принятой странами Евросоюза.

О том, какие правила действуют при въезде в Норвегию, читайте в материале: Статус беженца в Норвегии для украинцев в 2022: как попасть в страну и на что можно рассчитывать.

Как попасть в Швецию

Из стран Европы в Швецию можно добраться на поезде или самолете. Из Польши в Швецию можно добраться самолетом до Стокгольма и Гётебурга. А также на пароме до которого нужно добираться на поезде или автобусе.

Из Будапешта в Стокгольм отправляется поезд с пересадками в Берлине, Гамбурге или Копенгагене.

Из Румынии можно добраться на поезде, самолете и автобусе. Однако нужно учесть, что путешествие наземным транспортом займет около 2 суток.

Необходимые документы для пересечения границы Швеции

При пересечении границы Швеции необходимо предъявить загранпаспорт (биометрический и обычный), внутренний паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении ребенка или один из документов, который может подтвердить личность.

Важно: в стране не действуют ограничения на въезд в связи с эпидемией Covid. Не нужно предъявлять доказательство вакцинации или справку, о том, что переболел.

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Что делать по прибытии в страну

Если у вам негде остановиться об этом необходимо уведомить работника пограничной службы. Вас направят в один из пунктов регистрации беженцев в Швеции. Они расположены в следующих городах:

  • Стокгольм – Sto ckholm, Sturegatan 15, 172 31 Sundbyberg;
  • Гетеборг – Göteborg, Vestagatan 2, 416 64;
  • Мальме – Malmö, Agnesfridsvägen 111, 212 37;
  • Норрчопинг – Norrköping, Slottsgatan 82, 602 22;
  • Буден – Boden, Hedenbrovägen 4;
  • Сундсваль – Sundsvall, Sjögatan 17.

Телефон горячей линии по вопросам регистрации беженцев: +46 077-123 52 35.

Зарегистрироваться онлайн можно тут.

Жилье в Швеции

После регистрации в миграционном агентстве Стокгольма, Мальме или Гетеборга вы можете подавать заявку на предоставление убежища в Швеции. До этого вам будет предложено несколько вариантов. Среди которых предоставление места в общежитии или жилья у волонтеров, которые готовы разместить переселенцев на несколько недель.

Можно попробовать искать временное убежище на сайтах предоставления жилья Прихисток, EU4UA или Shelter for Ukraine.

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На что можно рассчитывать в Швеции

Согласно механизму временной защиты украинских беженцев, принятым Европейским Союзом, гражданам Украины предоставляется право доступа к рынку труда, образования и медицинским услугам.

Важно: вы можете получить денежную помощь от Миграционной службы, которая выплачивается из бюджета муниципального органа в котором вы проживаете. Какие коммуны имеют возможность выплачивать помощь можно узнать тут.

Транспорт в Швеции

Проезд в общественном транспорте украинских беженцев осуществляется бесплатно перевозчиками SL и ArlandaExpress.

Полезная информация

Посольство Украины в Швеции.

Миграционное агентство Швеции.

Поиск ближайшей больницы.

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