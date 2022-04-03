Швеция принимает украинских беженцев: правила въезда, условия, полезная информация

Швеция внедряет механизм временной защиты украинцев, который дает право на работу, медицину и образование.
Швеция принимает украинцев, которые вынуждены бежать от ужасов войны по программе временной защиты беженцев, принятой странами Евросоюза.
О том, какие правила действуют при въезде в Норвегию, читайте в материале: Статус беженца в Норвегии для украинцев в 2022: как попасть в страну и на что можно рассчитывать.
- Как попасть в Швецию
- Необходимые документы для пересечения границы Швеции
- Что делать по прибытии в страну
- Жилье в Швеции
- На что можно рассчитывать в Швеции
- Транспорт в Швеции
- Полезная информация
Как попасть в Швецию
Из стран Европы в Швецию можно добраться на поезде или самолете. Из Польши в Швецию можно добраться самолетом до Стокгольма и Гётебурга. А также на пароме до которого нужно добираться на поезде или автобусе.
Из Будапешта в Стокгольм отправляется поезд с пересадками в Берлине, Гамбурге или Копенгагене.
Из Румынии можно добраться на поезде, самолете и автобусе. Однако нужно учесть, что путешествие наземным транспортом займет около 2 суток.
Необходимые документы для пересечения границы Швеции
При пересечении границы Швеции необходимо предъявить загранпаспорт (биометрический и обычный), внутренний паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении ребенка или один из документов, который может подтвердить личность.
Важно: в стране не действуют ограничения на въезд в связи с эпидемией Covid. Не нужно предъявлять доказательство вакцинации или справку, о том, что переболел.
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Что делать по прибытии в страну
Если у вам негде остановиться об этом необходимо уведомить работника пограничной службы. Вас направят в один из пунктов регистрации беженцев в Швеции. Они расположены в следующих городах:
- Стокгольм – Sto ckholm, Sturegatan 15, 172 31 Sundbyberg;
- Гетеборг – Göteborg, Vestagatan 2, 416 64;
- Мальме – Malmö, Agnesfridsvägen 111, 212 37;
- Норрчопинг – Norrköping, Slottsgatan 82, 602 22;
- Буден – Boden, Hedenbrovägen 4;
- Сундсваль – Sundsvall, Sjögatan 17.
Телефон горячей линии по вопросам регистрации беженцев: +46 077-123 52 35.
Зарегистрироваться онлайн можно тут.
Жилье в Швеции
После регистрации в миграционном агентстве Стокгольма, Мальме или Гетеборга вы можете подавать заявку на предоставление убежища в Швеции. До этого вам будет предложено несколько вариантов. Среди которых предоставление места в общежитии или жилья у волонтеров, которые готовы разместить переселенцев на несколько недель.
Можно попробовать искать временное убежище на сайтах предоставления жилья Прихисток, EU4UA или Shelter for Ukraine.
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На что можно рассчитывать в Швеции
Согласно механизму временной защиты украинских беженцев, принятым Европейским Союзом, гражданам Украины предоставляется право доступа к рынку труда, образования и медицинским услугам.
Важно: вы можете получить денежную помощь от Миграционной службы, которая выплачивается из бюджета муниципального органа в котором вы проживаете. Какие коммуны имеют возможность выплачивать помощь можно узнать тут.
Транспорт в Швеции
Проезд в общественном транспорте украинских беженцев осуществляется бесплатно перевозчиками SL и ArlandaExpress.
Полезная информация
Миграционное агентство Швеции.
Поиск ближайшей больницы.
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