Он предостерег людей от содержания некоторых животных.

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Ветеринар назвал 5 животных, которых он никогда бы не завел в качестве домашних питомцев / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Британский ветеринар поделился пятью животными, которых он не стал бы заводить в качестве домашних питомцев.

Бен, известный под ником @ben.the.vet, часто делится в сети своим мнением о тех или иных видах животных, и в своем последнем ролике он предостерег людей от содержания некоторых животных.

Ветеринар Бен Доктор Бен Симпсон-Вернон, более известный как ветеринар Бен, собрал более 208 000 подписчиков в своем TikTok. Он делится практическими видеороликами на темы благополучия и здоровья домашних животных, многие из которых посвящены наследственным проблемам со здоровьем у породистых пород собак и кошек. видео дня

В видео, набравшем более 45 000 лайков, он заявил, что его работа знакомит его не только с "подводными камнями" содержания некоторых животных, но и с положительными моментами.

"Они просто не для меня"

Начав свой список, он назвал попугаев своим первым большим "нет". Он утверждает, что "чрезвычайно трудно обеспечить достаточно пространства и стимуляции для вида, который обычно может свободно летать и исследовать среду обитания в тропических лесах".

"Скучающий попугай легко превращается в стрессового, что проявляется в деструктивном поведении, очень громком голосе и ненормальном поведении... они просто не для меня", - поделился ветеринар.

Тяжесть потери

Вторым питомцем была мышь, которая "живет всего один-два года". Для него слишком короткий срок, чтобы привязаться к питомцу и потерять его через год.

Популярные, но опасные

В то же время Бен шокировал еще больше пользователей третьим вариантом, заявив, что они не подходят для детей - несмотря на то, что являются популярными домашними животными.

"Вопреки мнению многих людей, они [кролики - ред.] действительно не являются прекрасными детскими питомцами. Они относятся к хищным видам, поэтому по природе своей очень пугливы. Им не всегда нравится, когда их берут на руки, и они очень хрупкие", - объяснил ветеринар.

"Они также подвержены застою в кишечнике и проблемам с зубами, что может привести к неожиданным ветеринарным счетам. Они могут быть прекрасными домашними питомцами, если уделять им время, но слишком многие люди заводят их, сажают в хату и забывают о них", - поделился ветеринар.

Экзотика

"Обезьяна - это чрезвычайно умное, дикое животное, а не одомашненный вид, как собаки или кошки... [чрезвычайно трудно удовлетворить их сложный характер в вашем доме. Не делайте этого", - посоветовал ветеринар.

Не для всех

Наконец, он заявил, что хорьки также входят в список его "нет".

"Это нахальные, забавные, веселые домашние животные, но их вкус можно приобрести. Они действительно воняют и больно кусаются, если вцепятся вам в руку. Они очень умны... и нуждаются в общении и большом пространстве. Это действительно не для всех", - подытожил Бен.

Смотрите видео о том, кого из животных нельзя держать дома:

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