"Все будут плакать от одной речи": назван период, когда Украина закончит войну - великолепный прогноз

Когда закончится война в Украине и кто будет произносить победную речь, рассказал экстрасенс.

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Война в Украине, когда закончится прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ГСЧС, скриншот с youtube

Украину ждет невероятная победа. Как прогнозирует экстрасенс Валерий Шатилович, украинцы будут плакать от победной речи президента.

"Я прогнозирую, что в 2026 году будет спокойствие. В 2024 и 2025 году еще что-то будет. Это не говорит, что война закончится в 2026 году, нет. Война может закончиться и завтра, но спокойствие в Украине будет в 2026 году", - отметил экстрасенс.

Кто такой Валерий Шатилович Валерий Шатилович - экстрасенс и ясновидящий. Он делится тайными практиками и тренингами, которые помогут разбудить сверхспособности в любом человеке. Экстрасенс делает большие прогнозы для Украины и мира, и рассказывает о предстоящих событиях, говорится на его YouTube-канале.

Экстрасенс также ответил, возможна ли Третья мировая война.

"На данный момент, я не вижу, что будут изменения в мире. Я вижу, что будут ракеты на земле, не вижу, что земля будет тихая. Я вижу огонь, земля горит. Мира не будет на всей земле в ближайшее время", - сказал он, для youtube-канала "ТОР".

Каким будет день Победы над оккупантами в Украине

"Первое, что я чувствую, это сильный ветер. Будет прохладное время, но это не зимнее время, снега не будет. Земля будет еще голая. Это будет весна. Будут слезы, будет речь президента. Речь президента будет не другого, а действующего президента Владимира Зеленского. Будет победная речь президента", - сказал экстрасенс.

Также Шатилович рассказал, что после победы украинцы могут узнать шокирующую историю.

"Это будут пытки и издевательства над людьми. Могут рассказать нам о потерях, это самое болезненное", - сказал он.

После победы, Украина будет ценной в мире, заявил экстрасенс.

"Для Украины будут все сливки, с Украиной будут во много считаться. В мире будет важно мнение Украины. Пик культуры Украины будет после войны, это будет очень распространенное явление", - отметил он.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео прогноз экстрасенса по завершению войны в Украине:

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