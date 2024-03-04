Жидкость для мытья посуды станет в 2 раза лучшей: что добавить в бутылку

Этот трюк не только сэкономит ваши деньги, но и заставит вашу посуду блестеть.

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Как повысить эффективность жидкости для мытья посуды / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ваша обычная жидкость для мытья посуды не справляется с жиром и грязью? Есть простое решение, которое придаст ей невероятную эффективность, при этом не обременит вас дополнительными расходами.

Секрет кроется в натуральном ингредиенте, доступном каждому – белом уксусе, пишет французский портал Sante+.

Как повысить эффективность жидкости для мытья посуды?

Белый уксус, которым пользовались еще наши бабушки, является идеальным натуральным средством для удаления жирных пятен и грязи.

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Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Обладая мощными дезинфицирующими свойствами, уксус эффективно справляется с кофейными и чайными налетами, а также остатками пригоревшей пищи на посуде.

Что нужно сделать:

Возьмите полстакана вашего обычного средства для мытья посуды.

Добавьте столько же белого уксуса в миску. Обязательно аккуратно перемешивайте, чтобы избежать образования пены.

Смешивание жидкости для мытья посуды с белым уксусом придаст ей не только крепость, но и максимальную эффективность. Этот трюк не только сэкономит ваши деньги, но и заставит вашу посуду блестеть.

Для еще большего блеска добавьте немного белого уксуса в воду для ополаскивания. Даже в посудомоечной машине можно использовать уксус – просто добавьте его в контейнер для ополаскивателя.

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