Ваша обычная жидкость для мытья посуды не справляется с жиром и грязью? Есть простое решение, которое придаст ей невероятную эффективность, при этом не обременит вас дополнительными расходами.
Секрет кроется в натуральном ингредиенте, доступном каждому – белом уксусе, пишет французский портал Sante+.
Как повысить эффективность жидкости для мытья посуды?
Белый уксус, которым пользовались еще наши бабушки, является идеальным натуральным средством для удаления жирных пятен и грязи.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Обладая мощными дезинфицирующими свойствами, уксус эффективно справляется с кофейными и чайными налетами, а также остатками пригоревшей пищи на посуде.
Что нужно сделать:
- Возьмите полстакана вашего обычного средства для мытья посуды.
- Добавьте столько же белого уксуса в миску. Обязательно аккуратно перемешивайте, чтобы избежать образования пены.
Смешивание жидкости для мытья посуды с белым уксусом придаст ей не только крепость, но и максимальную эффективность. Этот трюк не только сэкономит ваши деньги, но и заставит вашу посуду блестеть.
Для еще большего блеска добавьте немного белого уксуса в воду для ополаскивания. Даже в посудомоечной машине можно использовать уксус – просто добавьте его в контейнер для ополаскивателя.
Вам может быть интересно:
- Что можно сделать из пятилитровой баклажки: 5 поделок, которые упростят жизнь
- Чего боятся колорадские жуки: чем опрыскивать кусты и что посадить рядом
- Земля и стаканчики с водой не нужны: как вырастить зеленый лук дома