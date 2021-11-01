День гадания на кофейной гуще: топ-3 способа как ее можно использовать

День гадания на кофейной гуще / ua.depositphotos.com/

1 ноября – День гадания на кофейной гуще. Ученые считают, что этой давней традиции, которая сохранилась до наших дней не менее семи веков. Этот ритуал пришел из Африки и быстро распространился в странах Азии и Европы. Гадание на кофейной гуще было одним из любимых занятий при дворе Наполеона Бонапарта.

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Кофейная гуща может не только предсказать будущее и обозначить судьбу, но и стать весьма полезной в хозяйстве. В День гадания на кофейной гуще, Главред разобрался, куда девать остатки кофе.

Кофейная гуща для лица

Кофейный жмых в косметологии зачастую используют в качестве пилинга. Частички кофе обладают отшелушивающими свойствами и оказывают тонизирующий эффект, повышая упругость кожных покровов. Из остатков кофе можно приготовить маску, которая способствует увлажнению, восстановлению и омоложению кожи лица.

Кофейная маска-скраб

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Бюджетное средство по уходу за собой. Такая маска подходит для любого типа кожи. Нужно взять овсяные хлопья, кофейную гущу, столовую ложку сметаны и перемешать ингредиенты. Полученную массу нужно легкими массирующими движениями нанести на кожу. Через 10 минут смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.

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Кофейная гуща для уборки дома

Твердые частички остатков кофе могут стать помощником для хозяек. Остатки кофе можно использовать для чистки сантехники или мытья посуды. Благодаря деликатным абразивным свойствам, гуща не повредит кухонные поверхности и посуду, но отлично справится с удалением жира и остатков пищи. К тому же это экологично. На губку необходимо нанести немного жидкого моющего средства и добавить кофейный жмых. Как бонус, этот метод наполнит кухню бодрящим ароматом.

Кофейная гуща как удобрение

В составе кофейной гущи – множество полезных микроэлементов. Это делает ее отличным удобрением для комнатных и садовых цветов. Однако не стоит удобрять ею кактусы и суккуленты.

Чтобы удобрение из остатков кофе принесло максимальную пользу, его нужно высушить и прокалить в духовке. Для хранения подкормки выбирайте стеклянные емкости. Для удобрения цветов необходимо соблюдать пропорции: 1-2 столовые ложки на емкость 1 литр. Можно просто присыпать верхний слой земли или добавлять жмых в воду для полива растений.