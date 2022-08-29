Как быстро собрать мелкие осколки стекла с различных поверхностей: главные секреты

Как убрать с пола битое стекло / Фото Мир окон

Когда разбиваются стеклянные предметы мелкие микроскопические осколки способны разлетаться на несколько метров.

Главред разбирался, как и чем можно убрать частички стекла и не пораниться при этом.

Как быстро убрать разбитое стекло

Имеется множество способов убрать разбитое стекло с различных поверхностей. В первую очередь нужно очень аккуратно собрать все крупные фрагменты стекла, затем смочить холодной водой листы газеты и аккуратно расстелить на полу. Оказывается, к мокрой газете отлично прилипают даже очень мелкие части стекла. Совет – после проведения манипуляции нужно аккуратно свернуть листы, чтобы не пораниться и немедленно выбросить их в корзину для мусора.

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Как убрать разбитое стекло на телефоне

При падении смартфонов, которые постоянно сопровождают нас в современном мире, часто разбивается защитное стекло на экране. Для того, чтобы не поранится и снять его с дисплея нужно помнить о главных правилах – не спешить, быть очень острожным, во время снятия стекла попытаться зацепить его за один из уголков и аккуратно поднять вверх.

Как убрать разбитое защитное стекло / фото Мир телефонов

Что делать, если защитное стекло сильно крошится – нужно убрать сначала крупные кусочки, используя присоску, потом перейти к "ликвидации" мелких. При необходимости воспользуйтесь клейкой лентой. Запрещено прикладывать силу и давить на экран, работать нужно легкими движениями, чтобы не повредить дисплей, ведь тогда ремонт смартфона выльется вам "в копеечку". При удалении разбитного защитного стекла стоит проявить терпение. В конце процедуры – убрать остатки стекла с дисплея с помощью мягкой микрофибры.

Как убрать разбитое стекло из машины

Для того, чтобы с легкостью убрать разбитое стекло из салона автомобиля вам пригодится пластилин, хлебный мякиш или мягкое тесто. Эти средства не дадут поранить руки во время уборки и помогут подобрать даже самые мелкие осколки. Последовательность действий – хорошенько прижмите пластилин или тесто к тому место в авто, где имеются мелкие осколки стекла, за секунду они прилипнут к поверхности и вам останется всего лишь с легкостью удалить их.

Как убрать стекла из салона автомобиля / фото Замена автостекол

Как собрать осколки стекла с пола

Чтобы быстро убрать осколки стекла с пола оденьте резиновые перчатки и попросите детей немедленно покинуть комнату. Проверьте лапы домашних любимцев – нет ли на них мелких осколков. Крупные осколки соберите руками, а потом сметите мелкие части веником или щеткой.

Что поможет убрать мелкие кусочки:

мокрое бумажное полотенце – его нужно сложить в несколько слоев, можно заменить рулоном туалетной бумаги. Очень аккуратно протрите пол, чтобы мелкое стекло прилипло к поверхности

скотч или ролик для удаления ворса с одежды – проведите роликом по месту, где имеются мелкие осколки, немного постукивая им. Скотч сверните в несколько слоев – к нему осколки также легко прилипнут.

скотч или ролик для удаления ворса с одежды – проведите роликом по месту, где имеются мелкие осколки, немного постукивая им. Скотч сверните в несколько слоев – к нему осколки также легко прилипнут. сырая картошка – разрежьте картофель на две половинки соберите с помощью их мелкие стеклышки. Осколки прилипнут к мякоти, а влага обеспечит прилипание и зафиксирует даже самые маленькие фрагменты стекла. После процедуры – обязательно протрите пол, чтобы убрать остатки крахмала, которые могут оставить разводы.

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