Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

Как правильно хранить молоко / ua.depositphotos.com/

Коровье и козье молоко – продукт недолговечный. Однако при правильном хранении срок годности молока можно немного продлить.

Свежесть молока без термической обработки сохраняется всего на протяжении нескольких часов. Наши предки уберегали этот полезный продукт от быстрого скисания помещая его в глиняный кувшин и накрывая влажной тканью. Это помогало дольше сохранить свежесть напитка.

О том, почему возникает аллергия на молочные продукты и что с этим делать, читайте в нашем материале: Аллергия на йогурт и молоко: что нужно знать.

Молоко – идеальная среда для размножения опасных бактерий, которые могут привести к желудочно-кишечным расстройствам и отравлениям. Поэтому важно соблюдать правила хранения молока.

Как правильно хранить молоко в холодильнике

Молоко лучше всего хранить в стеклянной или эмалированной посуде. Также можно хранить в бутылках из пищевого пластика, таре из нержавеющей стали и керамике. Стоит помнить, что молоко впитывает запахи, поэтому посуда должна быть плотно закрыта. Хранить молоко в металлической посуде может быть небезопасно. Из-за процесса окисления, могут выделяться вредные соединения.

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Если вы отдаете предпочтение свежему молоку, купленному на рынке, для того, чтобы предотвратить размножение бактерий его нужно прокипятить. Это самый доступный способ обеззараживания продукта.

Если вы уверенны в том, что животное здоровое процесс кипячения можно заменить пастеризацией. Для этого необходимо подогревать молоко при температуре 65-70 градусов в течение 30 минут. Это увеличит срок годности продукта до 10 дней.

Если специального термометра нет, можно пастеризовать молоко в духовке. В эмалированную кастрюлю наливаем молоко, прогреваем духовку до 80 градусов и кипятим молоко таким образом в течение часа. После чего разлить молоко в банки, охладить и поставить в холодильник.

Сроки хранения кипяченного или пастеризованного молока:

при температуре +8 градусов – от 3 до 5 дней;

при +2 +6 градусов – от 7 до 8 дней;

при 0+1 – до 10 дней.

Хранить молоко, купленное в магазине нужно исходя из вида термической предварительной обработки. Пастеризованное может храниться не более 2 недель в закрытой упаковке. Стерилизованное – обработанное при температуре 100 градусов – не более 10 суток. Ультрапастеризованное в упаковке тетра-пак может храниться несколько месяцев.

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Как хранить молоко без холодильника

Можно хранить молоко при комнатной температуре. Для этого напиток необходимо поместить в эмалированную посуду или фаянсовую емкость - неузкую и невысокую. Потом поместить ее в таз с холодной водой и накрыть марлей в несколько слоев.

Стоит помнить, что свежее молоко при комнатной температуре может храниться 6-10 часов, кипяченное – до 18 часов.

Не стоит расстраиваться, если молоко скисло. Из него можно приготовить блинчики. Например такие: уматовые блины на молоке и не только с разными начинками: лучшие рецепты.