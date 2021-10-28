УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

28 октября 2021, 10:11

Какая посуда продлит срок годности молока - расскажет Главред.

Как правильно хранить молоко
Как правильно хранить молоко / ua.depositphotos.com/

Коровье и козье молоко – продукт недолговечный. Однако при правильном хранении срок годности молока можно немного продлить.

Свежесть молока без термической обработки сохраняется всего на протяжении нескольких часов. Наши предки уберегали этот полезный продукт от быстрого скисания помещая его в глиняный кувшин и накрывая влажной тканью. Это помогало дольше сохранить свежесть напитка.

О том, почему возникает аллергия на молочные продукты и что с этим делать, читайте в нашем материале: Аллергия на йогурт и молоко: что нужно знать.

Молоко – идеальная среда для размножения опасных бактерий, которые могут привести к желудочно-кишечным расстройствам и отравлениям. Поэтому важно соблюдать правила хранения молока.

Как правильно хранить молоко в холодильнике

Молоко лучше всего хранить в стеклянной или эмалированной посуде. Также можно хранить в бутылках из пищевого пластика, таре из нержавеющей стали и керамике. Стоит помнить, что молоко впитывает запахи, поэтому посуда должна быть плотно закрыта. Хранить молоко в металлической посуде может быть небезопасно. Из-за процесса окисления, могут выделяться вредные соединения.

Реклама

Если вы отдаете предпочтение свежему молоку, купленному на рынке, для того, чтобы предотвратить размножение бактерий его нужно прокипятить. Это самый доступный способ обеззараживания продукта.

Если вы уверенны в том, что животное здоровое процесс кипячения можно заменить пастеризацией. Для этого необходимо подогревать молоко при температуре 65-70 градусов в течение 30 минут. Это увеличит срок годности продукта до 10 дней.

Если специального термометра нет, можно пастеризовать молоко в духовке. В эмалированную кастрюлю наливаем молоко, прогреваем духовку до 80 градусов и кипятим молоко таким образом в течение часа. После чего разлить молоко в банки, охладить и поставить в холодильник.

Сроки хранения кипяченного или пастеризованного молока:

  • при температуре +8 градусов – от 3 до 5 дней;
  • при +2 +6 градусов – от 7 до 8 дней;
  • при 0+1 – до 10 дней.

Хранить молоко, купленное в магазине нужно исходя из вида термической предварительной обработки. Пастеризованное может храниться не более 2 недель в закрытой упаковке. Стерилизованное – обработанное при температуре 100 градусов – не более 10 суток. Ультрапастеризованное в упаковке тетра-пак может храниться несколько месяцев.

Читайте такжеВрачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья

Как хранить молоко без холодильника

Можно хранить молоко при комнатной температуре. Для этого напиток необходимо поместить в эмалированную посуду или фаянсовую емкость - неузкую и невысокую. Потом поместить ее в таз с холодной водой и накрыть марлей в несколько слоев.

Стоит помнить, что свежее молоко при комнатной температуре может храниться 6-10 часов, кипяченное – до 18 часов.

Не стоит расстраиваться, если молоко скисло. Из него можно приготовить блинчики. Например такие: уматовые блины на молоке и не только с разными начинками: лучшие рецепты.

viber
молоко лайфхак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Надя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонниковНадя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонников Привлечете беду: названы три вещи, которые нельзя делать после захода солнцаПривлечете беду: названы три вещи, которые нельзя делать после захода солнца Мощный циклон разогреет Украину до +26: когда и где врежет летняя жараМощный циклон разогреет Украину до +26: когда и где врежет летняя жара "Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии

Последние новости

11:26

ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Инфинити избрали меру пресечения

11:25

В Украине новый рекорд по вакцинации: сколько именно прививок и какими вакцинами

11:13

"Вы не у Медведчука на канале": Савченко поругалась со "слугой" из-за фейкового COVID-сертификата Видео

10:43

"Люди не верят статистике": эксперт заявила, что в Украине смертей от COVID-19 намного больше

10:42

Декабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривен

Реклама
10:20

Тариф на доставку газа рискует серьезно вырасти: в Минэнерго назвали причину

10:11

Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

10:01

Реанимации загружены на 300%, потому что не могут забрать всех больных - инфекционист Михаил Ричняк

09:53

Крым – это Украина: Apple исправила в своем приложении карту с "российским" полуостровом Видео

09:52

Тысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантина Видео

09:30

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

09:14

"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

09:07

Такого не было за все время пандемии: в Украине за сутки подтвердили 26 071 случай COVID-19

09:07

День ангела в ноябре 2021 по церковному календарю: именинники месяца

08:56

К чему снится дорога: толкование известных сонников

08:49

Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака: споры, огорчения или союз с противниками Видео

08:46

На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС: продолжается ликвидация пожара Видео

08:21

В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на четверг, 28 октября

08:12

16-летний виновник ДТП в Харькове молчит на допросе: в полиции говорят, что доказательств достаточно Видео

07:51

В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что придет им на смену

Реклама
07:02

Украинцам рассказали, какая погода будет на Новый год

06:26

Ноев ковчег в Украине: соцсети взорвались шутками о Моршине, где почти не болеют ковидом

06:21

Беларусы делают ещё одну попытку борьбы с тиранией мнение

05:59

Переход на зимнее время: чем опасен перевод часов для украинцев и что нужно сделать для адаптации Видео

05:40

Самые вкусные грибы волнушки: невероятно простой рецепт приготовления Видео

05:15

Никаких мифов, только факты: диетолог рассказала, можно ли пить чай вместо воды

04:25

Приметы на 28 октября: что нельзя делать в Ефимов день и как не попасть в беду Видео

04:05

День бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к празднику

04:02

Какое популярное лакомство полезно для сердца и сосудов - ответ диетолога

03:24

Назван самый вкусный и полезный бургер: готовить всего 10 минут Видео

02:50

Лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет: врач предупредила украинцев Видео

02:33

Шмыгаль признался, ждет ли украинцев принудительная вакцинация Видео

02:12

Специалист рассказала, каким людям нельзя есть хурму

01:59

Звезда Не родись красивой Нелли Уварова потеряла ребенка Видео

01:37

Медик объяснила, как можно улучшить работу почек

01:11

Как сгенерировать Covid-сертификат в приложении "Дія" и на портале

00:52

В Сумах на глазах у жены убили члена "Правого сектора" Видео

00:42

"Нет денег - ищите всюду": рецензия на комедию-квест "Где деньги"

00:21

Диетолог назвала самый низкокалорийный и сытный завтрак: вкус невероятный, а польза удивительная Видео

27 октября, среда
23:56

ВОЗ озвучила печальную статистику по коронавирусу в Европе Видео

Реклама
23:23

Цены на газ для украинцев вновь изменили: где и какие тарифы

23:00

Швейцария расширила санкции против России

22:53

ДТП в Харькове: прохожий украл телефоны пострадавших с места смертельной аварии Видео

22:33

Гройсман высмеял слова Тищенко о "дешевом" мясе Видео

21:58

В Украину идет резкое потепление и новая опасность Видео

21:49

В МИД России пришли в ярость после поражения по делу "скифского золота" Видео

21:17

Мать нашла тело дочери: в Хмельницкой области изнасиловали и убили молодую женщину Видео

21:07

На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках

20:46

Высокая температура не повод для вызова "скорой": главный санврач рассказал, когда звонить на 103 Видео

20:29

В Украине усилят карантин: 15 областей попадут в "красную" зону Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять