Какое мясо свинины лучше всего для шашлыка: секрет раскрыт

Свинина не только вкусная и сочная, но и питательная и полезная

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Вкуснющее мясо / Фото: freepik

Если собираетесь на базар или в магазин за мясом, стоит знать, какая часть свинины самая мягкая и вкусная. Что подойдет для шашлыка, а что для повседневности, читайте в материале.

Части мяса свинины: виды и разница

Свиную тушу разделывают на следующие основные части:

Окорок. Наиболее мясистая часть свинины, которая расположена в верхней части окорока. Его выбирают для приготовления на открытом огне. Из окиста готовят эскалопы и шницели, а также, гуляши и поджарку. Всем известную запеченную буженину готовят тоже из этой части свинины.

Наиболее мясистая часть свинины, которая расположена в верхней части окорока. Его выбирают для приготовления на открытом огне. Из окиста готовят эскалопы и шницели, а также, гуляши и поджарку. Всем известную запеченную буженину готовят тоже из этой части свинины. Шея. Ее еще называют "воротничок". Отличается сочностью благодаря небольшим жировым прожилкам. Мясо хорошо подходит для жарки, тушения и отваривания. Кроме того, мясо режут на порционные куски и готовят из них стейки для гриля, а также шашлык.

Ее еще называют "воротничок". Отличается сочностью благодаря небольшим жировым прожилкам. Мясо хорошо подходит для жарки, тушения и отваривания. Кроме того, мясо режут на порционные куски и готовят из них стейки для гриля, а также шашлык. Лопатка. Передняя часть туши. Мясо не имеет хрящей и костей. Лопаточная часть более постная, не жирная, но нежная. Лопатку можно тушить, жарить, варить. Также лопатку применяют для изготовления колбас, холодца, вареной ветчины.

Передняя часть туши. Мясо не имеет хрящей и костей. Лопаточная часть более постная, не жирная, но нежная. Лопатку можно тушить, жарить, варить. Также лопатку применяют для изготовления колбас, холодца, вареной ветчины. Ветчина . Эта часть умеренно нежная, постная, ароматная и имеет доступную стоимость. Является лучшим вариантом для сложных блюд и стейков, потому что в нем нет лишнего жира и костей. Главное - не пережарить мясо и солить его в конце, чтобы соль не вытянула влагу во время приготовления блюда.

. Эта часть умеренно нежная, постная, ароматная и имеет доступную стоимость. Является лучшим вариантом для сложных блюд и стейков, потому что в нем нет лишнего жира и костей. Главное - не пережарить мясо и солить его в конце, чтобы соль не вытянула влагу во время приготовления блюда. Вырезка. Самая дорогая часть свинины. Мышца расположена в заднем подреберье, поддерживает позвоночный столб, но не участвует в движении. Благодаря небольшой работе в этом месте мясо отличается своей нежностью. Чаще всего из вырезки делают стейки, которые быстро обжаривают и подают с соусами.

Самая дорогая часть свинины. Мышца расположена в заднем подреберье, поддерживает позвоночный столб, но не участвует в движении. Благодаря небольшой работе в этом месте мясо отличается своей нежностью. Чаще всего из вырезки делают стейки, которые быстро обжаривают и подают с соусами. Грудинка. Эта часть туши относится к брюшному отрубу, отличается жировой прослойкой. Чаще всего из грудинки готовят рагу, а еще ее варят, жарят и коптят.

Эта часть туши относится к брюшному отрубу, отличается жировой прослойкой. Чаще всего из грудинки готовят рагу, а еще ее варят, жарят и коптят. Корейка. Поясничная часть свинины. В зависимости от расположения к голове, выделяют "тонкое и толстое место". В любом случае мясо очень нежное, его можно готовить даже крупными, цельными кусками: пожарить, используя открытый огонь или же запечь в духовке.

Какое мясо свинины самое мягкое и полезное

Какая часть свинины самая мягкая и вкусная - довольно относительное понятие, ведь вкусы людей разные. Однако среди множества частей свинины наиболее нежной является вырезка. Это самое мягкое, но и самое дорогое мясо. Указанный низкокалорийный деликатес считается диетическим и богатым витаминами.

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Какую часть свинины выбрать для шашлыка

Для шашлыка из свинины лучше всего брать шею. Замаринуйте ее, не жалея лука. Однако будьте внимательны, если покупаете мясо. Не берите "холку", верхнюю часть шеи, лучше покупать боковые части.

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