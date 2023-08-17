Мясо станет еще вкуснее: чем заменить яйцо в кляре - нужен один ингредиент

У многих хозяек в холодильнике есть продукт, который может заменить яйцо в кляре. Также есть отличный способ, чтобы заменить в нем и муку.

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Чем заменить яйцо в кляре / Коллаж: Главред, фото: pexels

Кляр - это то, что делает многие блюда еще вкуснее. Одним из самых известных блюд с кляром являются отбивные. Наверняка каждый кушал отбивные, приготовленные мамой или бабушкой. Это блюдо в сочетании с картофельным пюре - воспоминания из детства.

Все привыкли к тому, что традиционный кляр готовится из муки, яйца, в некоторых случаях в него можно добавить молоко, воду или кисломолочный продукт. Однако что же делать, если перед вами стоит вопрос, чем заменить яйцо в кляре. Ведь у всех когда-то бывали случаи, когда в холодильнике есть не все необходимые продукты.

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Кляр без яиц

Если вы задаетесь вопросом, как можно приготовить отбивные без яиц, то ответ тут простой. Есть один секретный ингредиент, который может спасти вас и подарят нереальный вкус вашему блюду.

Всем известно, что яйца есть даже в майонезе. Таким образом, приготовить отбивные можно с кляром без яиц на майонезе. Вам нужно всего лишь развести майонез с небольшим количеством воды.

Также можно приготовить кляр на кефире, молоке или сметане. В таком случае вам не нужно будет добавлять воду.

Некоторые хозяйки делают кляр с крахмалом. Он может убрать лишнюю воду и сделать кляр более хрустящим. Именно крахмал поможет вам также, если вы захотите приготовить кляр без яиц и муки.

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