Полететь в Европу: какие авиакомпании предоставляют большие скидки для украинцев

Как попасть в Европу из Украины / depositphotos.com/

Вторжение России в Украину заставило покинуть свои дома практически 4 миллиона украинцев. Некоторые международные компании не остались в стороне и предложили украинцам билеты с большими скидками. А то и вовсе бесплатно.

О том, как украинцев, спасающихся от войны, встречает Германия, читайте в материале: Помощь беженцам из Украины в Германии: как добраться и на что можно рассчитывать.

Четыре авиакомпании предоставляют украинским переселенцам возможность перелетов по Европе с большими скидками.

Wizz Air

Венгерский авиаперевозчик предоставляет украинцам 100 тысяч бесплатных авиабилетов на рейсы из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. Чтобы забронировать билет необходимо иметь украинский загранпаспорт. Нужно перейти на специальную страницу и выбрав место назначения, ввести номер паспорта.

LOT

Крупнейшая авиакомпания Польши также помогает украинцам, предоставляя большие скидки на перелеты в любом направлении с вылетом в Польше, Венгрии, Румынии или Словакии.

Для взрослого скидка составляет 30% от стоимости билета экономкласса, 50% для детей и 99% для младенцев. В компании отмечается, что предложение актуально до 31 мая.

Скидка также включает 23 кг багажа, возможность изменить бронирование или вернуть деньги за билет.

TAP Air Portugal

Португальские авиалинии предлагают бесплатные билеты украинцам, которые планируют лететь из Польши в Португалию. Для того, чтобы получить билет, нужно заполнить форму.

Finnair

Финны предоставляют 95% скидку на билеты в Хельсинки из Варшавы, Кракова, Гданьска, Будапешта и Праги. Скидку необходимо активировать по промокоду Ukraine95 на официальном сайте компании. Предложение действительно до 14 апреля.

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