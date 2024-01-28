Результат приятно удивит: зачем нужен коллаген человеку

Зачем нужен коллаген для лица, волос и кожи - Главред собрал интересные факты.

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Для чего женщинам коллаген/коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Коллаген зачем нужен организму и как он влияет на него. В современном мире появляется еще больше интересных процедур для омоложения организма человека. Все больше женщин предпочитают витамины, массажи, вместо инъекций. Однако, в последнее время питьевой коллаген набирает большую популярность и все считают, что это чудодейственная таблетка, которая убережет их от морщин.

Врач-диетолог София Шпак рассказала о преимуществах и недостатках питьевого коллагена и как он способен влиять на организм.

Зачем нужен коллаген

Для начала нужно разобраться, для чего нужен коллаген и как стоит его употреблять. Коллаген - это специальный белок, в который входят: глицин, пролин и гидрокрипсолин. Человеческий организм способен производить его самостоятельно, однако, некоторые микроэлементы поступают к нему только через пищу или специальные добавки. Известно, что в человеческом организме коллаген есть в основном во всех тканях.

Для чего человеку коллаген? Основная функция коллагена в организме заключается в скреплении тканей и в восстановлении упругости кожи. Благодаря коллагену быстрее восстанавливаются поврежденные ткани.

Преимущества употребления питьевого коллагена:

обеспечивает гибкость суставов,

продлевает молодость кожи,

улучшает эстетический вид лица,

укрепляет ногти, волосы и зубы,

способствует регенерации тканей,

предотвращает изжогу,

улучшает метаболизм,

способствует эластичности связок.

Как понять что нужен коллаген

На уровень коллагена в организме влияют различные факторы, как внутренние, так и внешние. Известный факт, что коллаген быстро разрушается от ультрафиолета, недосыпания, курения и употребления алкоголя. Стоит вести правильный и здоровый образ жизни, тогда в организме человека не будет недостатка коллагена.

Симптомы, которые указывают на дефицит коллагена в организме:

ломкость и выпадение волос,

ломкость ногтей,

преждевременное или быстрое появление новых морщин,

постоянная усталость,

ощущение сонливости,

боль в мышцах и суставах,

потеря упругости кожи,

деформация овала лица.

Если вы заметили, что хоть 3 пункта из списка у вас есть, тогда стоит обратить внимание на недостаток коллагена в организме человека, который отвечает за красоту и молодость.

Смотрите видео о том, как пить коллаген:

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