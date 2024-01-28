Результат приятно удивит: зачем нужен коллаген человеку

Коллаген зачем нужен организму и как он влияет на него. В современном мире появляется еще больше интересных процедур для омоложения организма человека. Все больше женщин предпочитают витамины, массажи, вместо инъекций. Однако, в последнее время питьевой коллаген набирает большую популярность и все считают, что это чудодейственная таблетка, которая убережет их от морщин.
Врач-диетолог София Шпак рассказала о преимуществах и недостатках питьевого коллагена и как он способен влиять на организм.
Зачем нужен коллаген
Для начала нужно разобраться, для чего нужен коллаген и как стоит его употреблять. Коллаген - это специальный белок, в который входят: глицин, пролин и гидрокрипсолин. Человеческий организм способен производить его самостоятельно, однако, некоторые микроэлементы поступают к нему только через пищу или специальные добавки. Известно, что в человеческом организме коллаген есть в основном во всех тканях.
Для чего человеку коллаген? Основная функция коллагена в организме заключается в скреплении тканей и в восстановлении упругости кожи. Благодаря коллагену быстрее восстанавливаются поврежденные ткани.
Преимущества употребления питьевого коллагена:
- обеспечивает гибкость суставов,
- продлевает молодость кожи,
- улучшает эстетический вид лица,
- укрепляет ногти, волосы и зубы,
- способствует регенерации тканей,
- предотвращает изжогу,
- улучшает метаболизм,
- способствует эластичности связок.
Как понять что нужен коллаген
На уровень коллагена в организме влияют различные факторы, как внутренние, так и внешние. Известный факт, что коллаген быстро разрушается от ультрафиолета, недосыпания, курения и употребления алкоголя. Стоит вести правильный и здоровый образ жизни, тогда в организме человека не будет недостатка коллагена.
Симптомы, которые указывают на дефицит коллагена в организме:
- ломкость и выпадение волос,
- ломкость ногтей,
- преждевременное или быстрое появление новых морщин,
- постоянная усталость,
- ощущение сонливости,
- боль в мышцах и суставах,
- потеря упругости кожи,
- деформация овала лица.
Если вы заметили, что хоть 3 пункта из списка у вас есть, тогда стоит обратить внимание на недостаток коллагена в организме человека, который отвечает за красоту и молодость.
Смотрите видео о том, как пить коллаген:
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