Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

Искушенные гурманы знают о том, что разные части свиной туши отличаются как по вкусу, так и по структуре мяса. Некоторые выбирают ошеек, заднюю часть или грудинку. А некоторым по душе свиное яблочко.
Это особенная часть туши свиньи, но она имеет своих поклонников, которые оценили ее за особые вкусовые качества. Свиное яблочко расположено с внешней стороны бедра свиной туши.
Эта часть имеет особенную – округлую форму. Обычно свиное яблочко бывает небольших размеров, а необычную форму оно приобретает из-за особого расположения мышечных волокон.
Дело в том, что они сплетаются в округлую форму, что порождает сходство с небольшим яблоком. Отсюда и происходит название, которое напоминает по форме известный плод.
Где находится яблочко у свиньи
Свиное яблочко – это особенная часть мякоти. Она имеет розоватый оттенок и округлую форму с небольшими участками сала.
В мясистой, округлой тазобедренной части туши как раз и находится свиное яблочко. Это мясо отличается тем, что оно очень сочное и жирное. При этом по структуре свиное яблочко имеет своеобразные слоя сала разной толщины.
Какая часть свинины самая мягкая и сочная
Как утверждают многие кулинарные эксперты, при выборе свиного мяса обращайте внимание на несколько первосортных частей туши. Это самые нежные части свиной туши, где преобладает мясо и меньше всего находится жировых тканей. Среди них:
- корейка;
- вырезка;
- окорок.
Чуть менее ценным является второй сорт свинины. В этих частях достаточное количество мяса, но при этом присутствует большее количество сала. Однако из такого мяса ваши блюда также получатся мягкими и сочными. Среди них:
- шейка (ошеек);
- лопатка.
Где находится свиная шейка
Свиной ошеек — одна из самых популярных мясных частей. Этот кусок мяса без кости, поэтому высоко ценится любителями мякоти.
Ошеек свиньи берут из туши домашнего животного – эта часть прилегает к шее части туши домашней свиньи. Мясные гурманы высоко ценят свиной ошеек за то, что эта часть туши имеет нежную структуру. Это достигается благодаря тому, что в ошейке немного мышечной ткани, при этом сосредоточено достаточное количество мелких жировых прожилок.
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