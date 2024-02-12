Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

Какая самая дорогая часть свинины - что важно знать, какая часть свинины лучше задняя или передняя.

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Части свинины названия / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/ludiarin, Pixabay/webandi

Искушенные гурманы знают о том, что разные части свиной туши отличаются как по вкусу, так и по структуре мяса. Некоторые выбирают ошеек, заднюю часть или грудинку. А некоторым по душе свиное яблочко.

Это особенная часть туши свиньи, но она имеет своих поклонников, которые оценили ее за особые вкусовые качества. Свиное яблочко расположено с внешней стороны бедра свиной туши.

Эта часть имеет особенную – округлую форму. Обычно свиное яблочко бывает небольших размеров, а необычную форму оно приобретает из-за особого расположения мышечных волокон.

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Дело в том, что они сплетаются в округлую форму, что порождает сходство с небольшим яблоком. Отсюда и происходит название, которое напоминает по форме известный плод.

Где находится яблочко у свиньи

Свиное яблочко – это особенная часть мякоти. Она имеет розоватый оттенок и округлую форму с небольшими участками сала.

В мясистой, округлой тазобедренной части туши как раз и находится свиное яблочко. Это мясо отличается тем, что оно очень сочное и жирное. При этом по структуре свиное яблочко имеет своеобразные слоя сала разной толщины.

Какая часть свинины самая мягкая и сочная

Как утверждают многие кулинарные эксперты, при выборе свиного мяса обращайте внимание на несколько первосортных частей туши. Это самые нежные части свиной туши, где преобладает мясо и меньше всего находится жировых тканей. Среди них:

корейка;

вырезка;

окорок.

Чуть менее ценным является второй сорт свинины. В этих частях достаточное количество мяса, но при этом присутствует большее количество сала. Однако из такого мяса ваши блюда также получатся мягкими и сочными. Среди них:

шейка (ошеек);

лопатка.

Где находится свиная шейка

Свиной ошеек — одна из самых популярных мясных частей. Этот кусок мяса без кости, поэтому высоко ценится любителями мякоти.

Ошеек свиньи берут из туши домашнего животного – эта часть прилегает к шее части туши домашней свиньи. Мясные гурманы высоко ценят свиной ошеек за то, что эта часть туши имеет нежную структуру. Это достигается благодаря тому, что в ошейке немного мышечной ткани, при этом сосредоточено достаточное количество мелких жировых прожилок.

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