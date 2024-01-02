Какие прыщи нельзя давить: привычка, которая имеет смертельную опасность

Нужно ли выдавливать прыщи или нет - узнайте, как необходимо ухаживать за проблемной кожей.

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Почему нельзя давить прыщи / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Что будет если не давить прыщи на лице и теле - Главред собрал полезные советы, как избавиться от недостатков на коже. На изменение состояния кожи и возникновение прыщей влияет среда в которой мы живем, гормональные изменения, менструальный цикл, или же использование некоторых лекарств.

Дерматолог Оксана Крок в своем Youtube рассказала, что одной из веских причин появления прыщей является питание, а стресс может изменить ваши гормоны, что также может вызвать появление прыщей.

Можно ли выдавливать прыщи с белой головкой

Дерматолог-косметолог рассказала, что выдавливать прыщи можно лишь, если они полностью зрелые. На зрелых прыщах появляется белая или желтоватая головка. Перед тем, как начать выдавливать прыщи на теле или лице, необходимо тщательно вымыть руки и очистить кожу. Если вы будете применять инструменты, то их стоит обязательно продезинфицировать.

Однако, стоит помнить, что выдавливание акне может привести к болезненным ощущениям. Есть вероятность, что фолликул разорвется, как следствие может образоваться шрам или рубец. Кстати, если не трогать прыщ, то он сам быстро заживет и все пройдет естественным путем.

Какие прыщи нельзя давить

Дерматологи запрещают выдавливать прыщи в области губ и носогубных складок. Такие действия могут привести к серьезным воспалительным процессам и высокому риску заражения инфекцией. Последствия могут быть смертельны. Категорически не стоит выдавливать прыщи, которые расположены глубоко под кожей, а также на половых органах. На месте выдавленного прыща может образоваться сосудистая сетка и шрам. Однако, если вы таки выдавили прыщ в такой зоне, то необходимо тщательно обработать кожу и место прыща.

Чтобы не запускать воспалительные процессы, не стоит пользоваться декоративной косметикой несколько дней, чтобы не занести инфекцию. Чтобы не выдавливать прыщ и не травмировать кожу, то можно просто его обработать два раза в день противовоспалительным средством.

Смотрите видео о том, почему нельзя выдавливать прыщи:

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