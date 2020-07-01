Kingsman 3: дата выхода и сюжет приквела

Фильм Kingsman официально получил дату выхода, список актеров и краткий сюжет - синопсис, который дает представление о том, что покажут в третьей части фильма.
Фильм Kingsman 3 получил название King's man, что кинокритики посчитали явным намеком на то, кто же будет главным героем фильма.
Сценаристом фильма стал Карл Гайдусек, а режиссерское кресло принял Метью Вон, который выступил и продюсером.
Сюжет переносится во время Первой мировой войны, когда молодой аристократ Конрад активно стремиться помочь стране, и присоединяется к шпионской сети. Теоретически, фильм может раскрыть историю становления Kingsman, как разведывательного бюро.
Кингс мен 2020 - актеры и роли
- Харрис Дикинсон
- Лиам Нисон
- Рэйф Файнс
- Даниэль Брюль
- Рис Иванс
- Мэттью Гуд
- Аарон Тейлор-Джонсон
- Джемма Артертон
- Том Холландер
- Джимон Хонсу
- Стэнли Туччи.
Фильм выйдет в прокат 17 сентября 2020 года.
Ранее назвали дату выхода Холодное сердце-2.
Автор: Александр Галаджий