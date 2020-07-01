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Kingsman 3: дата выхода и сюжет приквела

Создатели франшизы Kingsman порадовали поклонников свежими подробностями о предстоящем продолжении.

1 июля 2020, 10:03
Kingsman 3
Kingsman 3: дата выхода / скриншот

Фильм Kingsman официально получил дату выхода, список актеров и краткий сюжет - синопсис, который дает представление о том, что покажут в третьей части фильма.

Фильм Kingsman 3 получил название King's man, что кинокритики посчитали явным намеком на то, кто же будет главным героем фильма.

Сценаристом фильма стал Карл Гайдусек, а режиссерское кресло принял Метью Вон, который выступил и продюсером.

Kingsman 3
Kingsman 3: дата выхода, актеры, сюжет / скриншот

Сюжет переносится во время Первой мировой войны, когда молодой аристократ Конрад активно стремиться помочь стране, и присоединяется к шпионской сети. Теоретически, фильм может раскрыть историю становления Kingsman, как разведывательного бюро.

Кингс мен 2020 - актеры и роли

  • Харрис Дикинсон
  • Лиам Нисон
  • Рэйф Файнс
  • Даниэль Брюль
  • Рис Иванс
  • Мэттью Гуд
  • Аарон Тейлор-Джонсон
  • Джемма Артертон
  • Том Холландер
  • Джимон Хонсу
  • Стэнли Туччи.

Фильм выйдет в прокат 17 сентября 2020 года.

Ранее назвали дату выхода Холодное сердце-2.

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Kingsman 3: дата выхода и сюжет приквела
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