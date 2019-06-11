Холодное сердце 2: дата выхода и первый постер мультфильма

Холодное сердце 2: дата выхода и первый постер / Twitter

Мультфильм Холодное сердце-2, главные герои которого покорили сердца не только детей, но и взрослых, наконец получил официальную дату выхода и даже полноценный постер.

Плакат опубликован на странице мультфильма в Twitter.

Мультфильм о сестрах Эльзе и Анне выходит в международный прокат 22 ноября 2019 года, причем в Украине, он может появиться в кинотеатрах 21 ноября, так как традиционно, наши кинотеатры обновляют афиши каждую неделю по четвергам.

На постере изображены сестры Анна и Эльза - в этот раз без Кристофа, его оленя, и снеговика Олафа.

Холодное сердце 2: официальный постер / Twitter

По сюжету мультфильма, после испытаний, которые могли стоить жизни ее любимой сестре Анне, Эльза учится управлять своим уникальным даром.

В королевстве наконец наступает долгожданный покой, и Эльза занимается благоустройством народа. Но вскоре сестрам предстоит столкнуться с новыми препятствиями и узнать страшную тайну смерти родителей, а также происхождение необычного дара Эльзы.

Сиквелом занимались режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак. Героев озвучили Кристен Белл, Идина Мензел, Стерлинг Браун, Джош Гад.

Первая часть - Холодное сердце (Frozen) вышла в 2013 году и собрала более 1,2 млрд долл. в прокате, став самым кассовым фильмом. Мультфильм также собрал 2 Оскара - в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая песня".

Ранее стали известны даты проведения Одесского кинофестиваля в Украине летом 2019 года.