Одесский кинофестиваль 2019: даты проведения и особые гости

Одесский кинофестиваль-2019: дата проведения / facebook

В 2019 году Одесский кинофестиваль пройдет в течении 9 дней - с 12 по 20 июля. Это будет 10-тый - юбилейный для Украины кинофестиваль в Одессе, и он обещает быть необычным.

Еще нет точного расписания по дням, но организаторы уже сейчас порадовали кинокритиков и любителей кино тем, что на фестивале будут присутствовать две крупные кинозвезды - на мероприятие прибудет Ада Роговцева, которая проведет лекцию мастер-класс.

Также прибудет Кэтрин Денев - звезда Голливуда. Но еще пока точно не известно, в каких мероприятиях на кинофестивале она примет участие.

Точный распорядок мероприятий обещают на конец июня.

Ранее сообщалось, что в Киеве до конца июня пройдут джазовые и блюзовые выступления Live Jazz Monday.