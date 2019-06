Live Jazz Monday в Киеве: список концертов на июнь

Live Jazz Monday в Киеве программа на июнь / bodo

До конца июня в Киеве планируют выступить Блюз-бэнд Алексея Яровенко, Квартет Алексея Боголюбова и уникальный проект Джаз в темноте - все играют в джазовом и/или блюзовом стиле.

Концерты в рамках Live Jazz Monday пройдут в Киеве в Caribbean Club Concert Hall, который кроме обычной программы на каждый день устраивает традиционные небольшие радости по понедельникам.

Каждый понедельник заведение приглашает ценителей джазовой музыки, и лучших джазменов страны для уютных вечеров в компании качественной музыки.

10 июня - Джаз в темноте

Необычный проект - группа Джаз в темноте выступит в концерт-холле вечером понедельника. Незрячие музыканты виртуозно и отдано исполняют известные джазовые хиты.

Джаз в темноте выступит в Киеве / Caribbean Club

Члены группы - пианист Иван Мохий и вокалист Геннадий Суменков докажут, что для настоящей музыки не существует преград, и гости смогут в полной мере это прочувствовать и убедиться.

17 июня - Квартет Алексея Боголюбова

Алексей Боголюбов известен тем, что играл в коллаборации с известными джазменами не только с Украины, и со многих стран Запада. Он часто числится соавтором у новых композиций, и известен виртуозной игрой на клавишах.

Квартет Алексея Боголюбова в Киеве / Caribbean Club

В исполнении Квартета Алексея Боголюбова вы услышите джазовые стандарты в оригинальной аранжировке с современным звучанием и авторскую джазовую музыку, дополненную виртуозной импровизацией. Специальным гостем концерта станет юная талантливая вокалистка Анна Козаченко, которая будет скрашивать как известные мелодии, так и темы импровизации квартета.

Квартет Алексея Боголюбова How deep is the ocean смотреть онлайн выступление:

24 июня - Блюз-бэнд Алексея Яровенко

Блюз-бенд существует с 2017 года, хотя участники начали музыкальную карьеру еще раньше. Бэнд не только успел поучаствовать в международных фестивалях, но и выступит в понедельник со своей авторской программой Bad Boy Blues. Ребята отличаются новой свежей интерпретацией тональностей блюза, и современными мелодиями, за что нравится ценителям блюза.

Алексей Яровенко The Thrill Is Gone смотреть онлайн выступление:

Билеты на концерты можно приобрести на сайте Caribbean Club Concert Hall.

Напомним, на концерте в честь Труханова с Билык и Барских рухнула сцена