На концерте в честь Труханова с Билык и Барских рухнула сцена

На концерте Барских и Билык случилось ЧП/ Facebook

Во время спланированного концерта Ирины Билык и Макса Барского в Одессе, поднялся сильный ветер, который обрушил часть сцены прямо во время выступлений.

Об этом отчиталась местная Нацполиция, которая утверждает, что никто не пострадал.

На 9 июня на Потемкинской лестнице дали концерт любители выступать в России Макс Барских и Ирина Билык.

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Геннадий Труханов настолько оценил их поддержку, что концерту приказал перекрыть дороги в центре: "С 16:00 до 22:00 будет закрыто движение на перекрестках Дерибасовская — Пушкинская, Дерибасовская - Ришельевская, Екатерининская - Ланжероновская и переулок Маяковского - Сабанеев мост. При этом работу общественного транспорта продлят на час".

Однако, концерт едва не закончисля массовыми жертвами - ибо ближе к концу часть металической конструкции расшаталась от ветра и рухнула на людей.

Концерт Барских и Билык в Одессе / скриншот

В сети уже начали критиковать Труханова за такие меры безопасности - Сергей Стерненко в твиттере написал по поводу концерта: "В Одессе на концерте Ирины Билык и Макса Барскіх на поддержку Труханова и партии "доверяй делам" упала металлическая конструкция. К сожалению, Труханов не пострадал".

Концерт Барских и Билык в Одессе / скриншот

Ему сразу начали массово комментировать пост: "Билык уже за Труханова? Вот мерзкая шлюха", "На концерте партии "Доверяй делам" рухнула сцена. Это читается прекрасно во всех смыслах)))", "Хочется пожать руку рабочим, которые эту конструкцию монтировали! Сделаем их вместе!:D", "сколько уже дерьма среди наших звезд", "Билык, по ходу, чисто за бабки работает. В прошлом году она поддерживала ЛГБТ, этого года - труханова. Видно, немалые финансовые проблемы", "Прочитала "мерзкой партии"", - пишут украинцы.

Падение металлической конструкции на концерте Билык и Барских:

Полиция заявляет, что в результате ЧП никто не пострадал - но обнаруживается еще один "благородный" поступок Труханова - для охраны порядка он согнал курсантов государственного университета внутренних дел Одессы - именно они организовали и отвели людей от сцены

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