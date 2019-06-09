"Очень люблю Украину": Alekseev объяснил, почему выступает в России

Никита Алексеев сказал, что выступает в России из-за поклонников / instagram.com/alekseev_officiel

Украинский певец Никита Алексеев (псевдоним Alekseev) поделился, что выступает стране агрессоре — Российской Федерации, поскольку у него там очень много поклонников.

Безусловно, нужно быть патриотом своей страны и своего дела, рассказал артист Светской жизни, пишет ТСН.

По словам певца, он очень любит Украину и всегда будет жить в своем родном городе — Киеве.

"Я люблю музыку, и я буду там, где она есть. В России у меня очень много поклонников, которые меня очень любят за мою музыку. И на каждом концерте я всегда пою на украинском языке… Я очень люблю Украину…", — заявил Alekseev.

Напомним, в 2018 году Никита Алексеев решил представлять Беларусь на международном песенном конкурсе Евровидение. В начале мая в столице Португалии Лиссабоне прошел первый полуфинал Евровидения-2018, в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше. Алексеев не попал в финал Евровидения.