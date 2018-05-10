"Начинается новый этап". Alekseev прокомментировал провал на "Евровидении-2018"

Украинский певец Никита Алексеев (псевдоним Alekseev), который представил в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2018" Беларусь, но не попал в финал, поделился, что безумно рад концу этого этапа в жизни.

Исполнитель поблагодарил всех за поддержку, говорится на его странице в Instagram.

"Я знаю, что очень многие… были со мной и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый", — отмечается в сообщении.

Напомним, 8 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел первый полуфинал "Евровидения-2018", в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше. Посмотреть фото и видео с выступления Никиты Алексеева можно здесь.

Напомним, второй полуфинал Евровидения-2018 - 10 мая, а финал конкурса - 12 мая.