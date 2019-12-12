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Молодой папа 2 сезон: дата выхода и трейлер

12 декабря 2019, 09:10

Появились новые подробности о продолжении сериала Молодой Папа, который снял Паоло Соррентино.

Молодой Папа 2 сезон
Молодой Папа 2 сезон / YouTube

Второй сезон сериала Молодой Папа выходит в 2020 года, и получил название Новый папа. Кто сыграл в сериале кроме Джуда Лоу, каким будет сюжет, и что показали в трейлере - читайте на сайте Главред.

Вот, только по трейлеру совершенно непонятно, что вокруг творится, и не происходит ли это в воображении Ленни Белардо. В ролике показы два якобы параллельных события - пока Иоанн Павел ІІI принимает свою должность и идет по компатам Ватикана, Ленни Белрдо в обних белых плавках идет по пляжу в окружении полуголых девушек. Сомнения в реальности событий вызывает то, что персонаж Джуда Лоу выглядит, как в "сияющей дымке".

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Новый Папа сюжет

Согласно сюжету, после событий Молодого Папы на папский престол вместо американца Ленни Белардо (Пия XIII) восходит англичанин, который принимает имя Иоанн Павел III.

В новом тизере акцент как раз на этом герое: он эксцентричный богач, когда-то написавший популярную в религиозном мире книгу, и в итоге ставший главой католической церкви. Так что эпичности и треша во втором сезоне будет не меньше, чем в первом.

Пий XIII просыпается от комы, и начинается лютое противостояние между Папами - ведь никто не хочет снимать с себя обязанности. А Миллиард католиков оказываются в сильном замешательстве из-за этого.

Новый папа 2020
Новый папа 2020: дата выхода и сюжет / НВО

Новый Папа актеры

К своим ролям из Молодого Папы вернулись Сесиль де Франс, Сильвио Орландо и Людивин Санье, а новых персонажей сыграли Шэрон Стоун (Основной инстинкт), рок-музыкант Мэрилин Мэнсон и российская актриса Юлия Снигирь (Великая). Также в фильме появятся Генри Гудман, Ульрих Томсен и Массимо Джини.

Паоло Соррентино снова потрясет всех полетом своей фантазии и необычным вкусом.

Молодой папа 2 смотреть онлайн второй официальный трейлер:

Новый Папа смотреть онлайн трейлер 2 сезона Молодой Папа:

Новый сезон Нового Папы выходит в 13 января 2020 года.

Ранее назвали точную дату выхода сериала Мандалорец и раскрыли сюжет проекта.

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