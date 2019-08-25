Мандалорец 2019: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер сериала

Мандалорец 2019: дата выхода и трейлер / скриншот

После провала первых фильмов Disney из вселенной Звездных войн, руководство приняло решение сменить курс и пойти путем сериалов. Так был задуман и создан сериал The Mandalorian / Мандалорец, который выходит уже осенью 2019 года.

Disney не стали ходить вокруг да около, и после провала фильмов о героях Звездных войн, сняли сериал о главном антигерое - наемнике Боббе Фетте, который пережил непростые времена в 6 эпизоде Возврещение Джедая.

Мандалорец 2019 сюжет

Сюжет сериала развернется сразу после событий 6 эпизода Звездных войн, но есть небольшая неточность во всех описаниях сюжета. Маркетинговый ход Disney как бы намекает, что сериал будет о Боббе, но нигде никто не подтверждал этого.

Описание сюжета гласит, что события разворачиваются после убийства Императора и Дарта Вейдера вокруг наемного убийцы-мандалорца. И хотя, сразу напрашивается Бобба, который по книгам и комиксам выжил после встречи с Люком, это может быть любой другой урожденец планеты Мандалор.

Мандалорец 2019 / Instagram

Мандалорец 2019 актеры

Главным героем станет наемный убийца-мандалорец в исполнении Педро Паскаля (Игра престолов, Нарко, Kingsman: Золотое кольцо). Джина Карано (Дэдпул) сыграет бывшего пехотинца повстанцев Кару Дюн, а Карл Уэзерс (Хищник) — главу синдиката наемных убийц. В сериале также появится Джанкарло Эспозито (Во все тяжкие), Эмили Суоллоу (Сверъестественноеl), Омид Абтахи (Американские боги), Вернер Херцог и Ник Нолти.

Мандалорец 2019 создатели

Роль основного сценариста и исполнительного продюсера выполнит Джон Фавро, а поможет ему в этом Дэйв Филони, который причастен к созданию Звездных войн: Повстанцев. Остальные серии срежиссируют Тайка Вайтити, Дебора Чоу, Брайс Даллас Ховард и Рик Фамуиива.

Мандалорец 2019 смотреть онлайн трейлер:

Сериал Мандалорец выходит на сервисе Disney + 12 ноября 2019.

Ранее в сети появилась дата выхода фильма Во все тяжкие.