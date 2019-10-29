Наконец-то можно смотреть: создатель Чернобыля переснимет Пиратов Карибского моря

Пираты Карибского моря получили нового шоуранера / скриншот

Disney поняли провал последнего фильма франшизы Пираты Карибского моря, и призвали гениального сценариста Крэйга Мазина найти "новый путь" для фильмов, пишет The Hollywood Reporter.

Чтобы разработать новый сюжет Крэйгу Мазину также предложили работать с Тедом Эллиоттом. Режиссером шедевра станет Джерри Брукхаймер. Остается надеятся, что ценности Disney позволят снять Мазину и Джерри Брукхаймеру достойный шедевр.

Разработку нового фильма начали еще в 2018 году, но тогда над "Пиратами" работали Ретт Риз и Пол Верник. По неизвестным причинам они покинули Disney - теперь вся надежда на "реанимацию" от культовых киноделов.

К слову, теперь неизвестно, будет ли сниматься Джонни Депп в новом фильме - если франшизе дать "второе дыхание", то сюжет может повернуть в другое русло.

Напомним, шоураннеры Игры престолов Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс отказались работать с Disney.