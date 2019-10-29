Шоураннеры Игры престолов отказались работать с Disney

Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс / НВО

Легендарные Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс после того, как Netflix купил из услуги за 300 миллионов долларов, отказались от работы с Disney, которые переснимают Звездные войны.

Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс намекнули о причине отказа от сотрудничества, пишет издание Deadline

"Мы любим Звездные войны. Когда Джордж Лукас создавал их, он создал и нас. Говорить с ним и нынешней командой о Звёздных войнах было самым волнующим моментом в жизни. Мы всегда будем в долгу перед сагой, изменившей всё. Мы не сможем должным образом уделять внимание обеим проектам. Поэтому, к сожалению, мы отступили", - прозрачно намекнули киноделы.

Дело в том, что в 2018 году они обсуждали с Disney условия создания для них новых проектов в Звездных войнах, но в августе 2019 Netflix заключил с ними эксклюзивную сделку, цену которой до сих пор не знают точно - это более 200 миллионов долларов. Называют суммы в 300 и даже 500 миллионов.

Теперь Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс создают нечто грандиозное для Netflix.

Ранее Disney выпустили второй трейлер сериала Мандалорец, который отличается от первого только разговором главного героя.