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"Им было весело": Слуга народа сломал жизнь украинке

13 ноября 2019, 11:49

Сериал Слуга народа испортил жизнь простой украинке одной глупой шуткой и ошибкой в сценарии.

Слуга народа
Слуга народа / 1+1

Во время съемок сериала Слуга народа, в котором Владимир Зеленский исполнял главную роль, шоуранеры допустили тотальную ошибку, которая сломала жизнь ни в чем неповинной украинке.

Создатели Слуги народа, не знакомые с традициями Голливуда, случайно слили в сериале номер телефона женщины, которую уже пятый год терроризируют фанаты Голобородько. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Оказывается, уже четыре года поклонники фильма названивают жительнице Ивано-Франковска и спрашивают, где "Косой" и долг в 100 тысяч долларов. Потому что в одной из сцен последней серии первого сезона в тетради "черной бухгалтерии", которую нашел Голобородько, записан номер телефона женщины, которым она пользуется уже почти 15 лет.

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Все из-за того, что в Голливуде существует правило - есть небольшой список фейковых номеров, которые никуда не привязываются, и их используют в фильмах и сериалах, в то время как украинские киноделы не были ознакомлены с такими правилами.

"Честно, у меня всегда какие-то приключения! Ну, но такое – это вообще. Мне никто не хамил. Просто всем было интересно: Косой! Ну, и где же эти 100 тысяч долларов? Преимущественно на русском. Сначала думала: может, ошиблись", - говорит жительница Ивано-Франковска.

Слугу народа женщина не смотрела, поэтому сразу не поняла, что происходит. Потом спросила у тех, кто звонил.

"Они вырезали этот момент, сбросили мне и буквально требовали: да вы посмотрите! Им было весело", - рассказывает женщина.

Первые звонки и ее развлекали, но чем дальше, тем больше начинали раздражать - через 4 года шутка становится не смешной. Менять номер телефона, которым пользуется столько лет, по работе включительно, женщина не хотела. Сама не раз писала кварталовцам, чтобы те убрали ее номер, но никакой реакции не было.

Но с недавних пор, слухи о скандале дошли до Кварталовцев, и с Юлианой связался Евгений Кошевой, который остался "за главного" после ухода Зеленского.

"Никто же не знал, что так попадет! Просто написали от фонаря", - говорит актер.

Сначала он не удержался и снова разыграл Юлиану. Но после того извинился и пообещал найти, кто вписал в киношную сцену номер телефона, не проверив, существует ли он на самом деле. Сам номер от зрителей скроют.

"Мы исправим ситуацию. Ваш телефон будет заблюрен и никто больше не будет вас беспокоить", - пообещал Кошевой.

Слуга народа сломал жизнь украинке смотреть онлайн видео:

После этого Юлиана призналась, что ей приятна наконец реакция Квартала на свою ошибку.

Напомним, Слуга народа - сериал из 3 сезонов и одного фильма, в котором главную роль играет Владимир Зеленский. По сюжету, он был школьным учителем, который стал президентом Украины из-за того, что его ученики записали на видео его высказывания о политике и слили в сеть. Благодаря Слуге народа он получил широкую популярность у украинцев и прошел в Парламент и стал президентом.

Ранее в сети появились дата выхода, сюжет и список актеров сериала Перші Ластівки.

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