Молодой Папа 2 сезон: Второй трейлер раскрывает главную интригу

Молодой Папа 2 сезон: дата выхода / YouTube

Появился новый трейлер сериала Новый Папа, в котором зрителям после стольких слухов показали противостоянием Джуда Лоу и Джона Малковича.

Паоло Соррентино снова провоцирует католиков своим сериалом Новый Папа, в котором окажется, что престол святого Петра в Ватикане должны занимать сразу 2 Папы - Пий XII и Павел ІІІ.

Уже после выхода трейлера весь католический мир напрягся - как Церковь будет выходить из столь щекотливой ситуации. Ведь описанное в сериалах Соррентино когда-нибудь может произойти наяву, и нужно будет выбирать истинного Папу Римской Католической церкви.

Молодой Папа 2 сезон: новый трейлер смотреть онлайн / HBO

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Кроме Джуда Лоу и Джона Малковича в сериале появятся Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

Молодой папа 2 смотреть онлайн официальный трейлер с Джудом Лоу:

Напомним, что первая серия Молодого папы 2 выходит 13 января.