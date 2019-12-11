Молодой Папа 2 сезон: Второй трейлер раскрывает главную интригу

Второй сезон сериала Молодой Папа - Новый Папа порадует фанатов не только подковровыми интригами в Ватикане, но страстями на личном фронте у обоих Пап.
Появился новый трейлер сериала Новый Папа, в котором зрителям после стольких слухов показали противостоянием Джуда Лоу и Джона Малковича.
Паоло Соррентино снова провоцирует католиков своим сериалом Новый Папа, в котором окажется, что престол святого Петра в Ватикане должны занимать сразу 2 Папы - Пий XII и Павел ІІІ.
Уже после выхода трейлера весь католический мир напрягся - как Церковь будет выходить из столь щекотливой ситуации. Ведь описанное в сериалах Соррентино когда-нибудь может произойти наяву, и нужно будет выбирать истинного Папу Римской Католической церкви.
Читайте такжеПацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров
Кроме Джуда Лоу и Джона Малковича в сериале появятся Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.
Молодой папа 2 смотреть онлайн официальный трейлер с Джудом Лоу:
Напомним, что первая серия Молодого папы 2 выходит 13 января.