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Миньйоны Грювитация: дата выхода, актеры и роли и сюжет

3 февраля 2020, 12:22

Universal Pictures и Illumination представляют трейлер и дату выхода нового фильма про супер-антигероя Грю. В этот раз нас ждет путешествие в прошлое.

Миньоны Грювитация
Миньоны Грювитация / Universal Pictures

Мультфильм Миньйоны Грювитация получил трейлер и дату выхода. В этот раз история разворачивается в районе 70-х, и кутежем занимается мама Грю.

Кайл Балда, проюсеры Джанет Хили и Крис Меледандри, а также автор сценария Брайан Линч повеселились на славу описывая историю малыша Грю. Шарф и длнный нос - уже в наличии.

Миньоны Грювитация сюжет

Мы наконец понимаем такое теплое взаимодействие Грю и миньонов - они же с ним с детства, и помогали организовывать еще детские преступления. В мультфильме Грю встретится с некоторыми персонажами, который мы потом увидим в основной трилогии про Грю. Среди прочих - появляется злодей, похожий на Эль Мачо, который, как говорилось в прошлых мульфильмах, теряет клок волос на груди. Более молодая мама грю показывает настоящий класс в ограблениях и преступлениях.

Миньоны Грювитация - актеры и роли

Пока что на официальных сайтах рассекретили только два имени - исполнителя роли Грю, и всех миньонов.

  • Стив Карелл — Грю
  • Пьер Коффен — Миньоны / Кевин / Стюарт / Боб

Миньоны Грювитация смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Миньоны Грювитация выходит на экраны 2 июля 2020 года.

Ранее появился эпичный трейлер нового фильма Мулан-2020

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