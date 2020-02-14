Castlevania 3 сезон: дата выхода, сюжет и трейлер

Castlevania 3 сезон / Netflix

Телесервис Netflix приготовил к выпуску 3 сезон сериала Castlevania, главными героями которого были Тревор Бельмонт, Алукард и Сифа Белнадес.

После смерти Дракулы его приспешники наращивали силы, и продолжили атаковать людей - одни монстры пришли из пустыни, другие из лесов Баварии.

Алукард встречает кое-кого, а Тревор и Сифа переживают необычные испытания.

Третий сезон получит 10 эпизодов. Продюсер Castlevania также работает над мультсериалом по мотивам Devil May Cry.

Castlevania 3 сезон смотреть онлайн трейлер в оригинале:

Castlevania — анимационная экранизация одноимённой серии игр, которая рассказывает о борьбе между охотниками на вампиров Бельмонтами и Дракулой.

Castlevania 3 сезон стартует 5 марта 2020 года. Все 10 эпизодов выйдут в один день.

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