Amazon закрыли ремейк сериала Утопия

Новый сериал Утопия 2020, который перезапускал историю британского оригинала тайно снимался Amazon для премьеры еще во время карантина.
Телекомпания Amazon закрыла сериал Утопия после первого сезона, пишет The Hollywood Reporter.
Стриминг-сервис Amazon принял решение закрыть после первого сезона сериал Утопия из-за негативной реакции зрителей.
Проект получил не очень высокие оценки критиков — его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 51% свежести.
Первый оригинальный сериал в Британии продержался 2 сезона, и стал культовым в своем жанре.
Сериал также получил негативные отзывы критиков.
Решение отменить Утопию по прошествии одного сезона было принято после того, как Amazon продлило сериал Пространство на шестой и последний сезон.
По сюжету, за персонажами начинает охоту загадочная организация Сеть, киллеры, которые хотят, чтобы никто не прочел книгу. Героям помогает девушка по имени Джессика Хайд — она ищет пропавшего отца и верит, что именно комикс поможет ей в этом.
По словам шоураннера Гиллиан Флинн, писательницы, которая причастна к созданию Исчезнувшей и Острых предметов, она хотела переработать сюжет оригинального шоу, сделав его более приземленным, еще более грязным и реалистичным, хотя и так сериал Утопия считается одним из наиболее странных.
Сериал Утопия 2020 вышел 25 сентября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime,