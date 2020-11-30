Amazon закрыли ремейк сериала Утопия

Антиутопия 2020 / Entertainment Weekly

Телекомпания Amazon закрыла сериал Утопия после первого сезона, пишет The Hollywood Reporter.

Стриминг-сервис Amazon принял решение закрыть после первого сезона сериал Утопия из-за негативной реакции зрителей.

Проект получил не очень высокие оценки критиков — его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 51% свежести.

Первый оригинальный сериал в Британии продержался 2 сезона, и стал культовым в своем жанре.

Сериал также получил негативные отзывы критиков.

Решение отменить Утопию по прошествии одного сезона было принято после того, как Amazon продлило сериал Пространство на шестой и последний сезон.

По сюжету, за персонажами начинает охоту загадочная организация Сеть, киллеры, которые хотят, чтобы никто не прочел книгу. Героям помогает девушка по имени Джессика Хайд — она ищет пропавшего отца и верит, что именно комикс поможет ей в этом.

По словам шоураннера Гиллиан Флинн, писательницы, которая причастна к созданию Исчезнувшей и Острых предметов, она хотела переработать сюжет оригинального шоу, сделав его более приземленным, еще более грязным и реалистичным, хотя и так сериал Утопия считается одним из наиболее странных.

Сериал Утопия 2020 вышел 25 сентября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime,