Вышел трейлер сериала Утопия 2020

Утопия 2020 / Amazon Prime

Amazon показали первый официальный трейлер сериала Утопия 2020 - ремейк выходит на канале Amazon Prime уже в сентябре.

В центре сюжета новой Утопии — группа фанатов графического романа Эксперименты утопии, который предсказал главные катастрофы 20 века. Однажды они находят продолжение комикса, но тут же сталкиваются с незнакомцами, которые охотятся на книгу - все так же, как и в оригинальном сериале, но со значительными отличиями.

Команда обнаруживает, что импозантный миллиардер пытается не изобрести лекарство, а ввергнуть мир в хаос, деградацию и каннибализм. Когда начинается вспышка инфекции, они находят описание в комиксе, и решают действовать - спасти человечество, избавиться от убийц-преследователей и выжить.

Шоураннером и сценаристом выступила писательница Гиллиан Флинн.

Утопия 2020 смотреть онлайн трейлер:

Утопия начнет выходить 25 сентября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Ранее назвали актерский состав сериала Утопия.