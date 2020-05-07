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Американская история Ужасов 10 сезон - актеры, трейлер, съемки

7 мая 2020, 22:45

Шоуранер сериала Американская история Ужасов сообщил поклонникам весьма приятную новость о новом 10 сезоне.

Американская история ужасов 10
Американская история ужасов 10 / Instagram

Райан Мерфи подтвердил, что 10 сезон сериала Американская история ужасов начнут снимать как только закончится карантин из-за коронавируса.

Райан Мерфи сообщил, что сценарий 10 сезона Американской истории ужасов готов, и список актеров уже подобран изданию E!.

"Мы ждем окончания кризиса, потому что все эти сценарии написаны, и я рад, что он сыграет эту роль. Я рад, что он в моем мире", - сказал он, когда рассказывал, что Маколей Калкин сыграет в сериале.

Кроме того, в феврале стало известно, что 10 сезон собирались начать снимать в марте 2020, но из-за коронавируса они отменились.

Американская история ужасов 10 сезон - актеры и роли

  • Сара Полсон;

  • Маколей Калкин;

  • Эван Питерс;

  • Билли Лурд;

  • Лесли Гроссман;

  • Адина Портер;

  • Кэти Бейтс;

  • Лили Рабе;

  • Анжелика Росс;

  • Финн Виттрок.

Американская история ужасов 10 сезон смотреть онлайн трейлер:

Ранее Райан Мерфи рассказал, как Маколей Калкин будет заниматься сексом с Кэти Бейтс.

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