Американская история Ужасов 10 сезон - актеры, трейлер, съемки

Шоуранер сериала Американская история Ужасов сообщил поклонникам весьма приятную новость о новом 10 сезоне.
Райан Мерфи подтвердил, что 10 сезон сериала Американская история ужасов начнут снимать как только закончится карантин из-за коронавируса.
Райан Мерфи сообщил, что сценарий 10 сезона Американской истории ужасов готов, и список актеров уже подобран изданию E!.
"Мы ждем окончания кризиса, потому что все эти сценарии написаны, и я рад, что он сыграет эту роль. Я рад, что он в моем мире", - сказал он, когда рассказывал, что Маколей Калкин сыграет в сериале.
Кроме того, в феврале стало известно, что 10 сезон собирались начать снимать в марте 2020, но из-за коронавируса они отменились.
Американская история ужасов 10 сезон - актеры и роли
Сара Полсон;
Маколей Калкин;
Эван Питерс;
Билли Лурд;
Лесли Гроссман;
Адина Портер;
Кэти Бейтс;
Лили Рабе;
Анжелика Росс;
Финн Виттрок.
Американская история ужасов 10 сезон смотреть онлайн трейлер:
Ранее Райан Мерфи рассказал, как Маколей Калкин будет заниматься сексом с Кэти Бейтс.