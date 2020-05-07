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Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней

7 мая 2020, 18:11

Маколей Калкин снимется в 10 сезоне сериала Американская история ужасов, где у него будет секс с актрисой в несколько раз старше него.

Маколей Калкин переспал с Кэти Бейтс
Маколей Калкин переспал с Кэти Бейтс в сериале / Один дома кадр из фильма

Райан Мерфи позвал Маколея Калкина в 10 сезон сериала Американская история ужасов, как он уже делал не раз со знаменитостями в течении 9 сезонов. Он заявил, что Маколей Калкин станет новой звездой сериала, и снимается в сцене с "сумасшедшим эротическим сексом" с коллегой Кэти Бейтс, сообщает E!

"Вы знаете, это произошло только потому, что я всегда так делаю [смеется], мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Мне нравилось все, что он делал, мне нравилось то, что он делал в Один дома, и я тоже любил подобное", объяснил Мерфи.

Он сказал, что пригласил Маколей Калкина по телефону. Он сказал ему, что у его героя будет сумасшедший эротический секс с Кэти Бейтс, и он занимается другими делами.

"Это похоже на роль, которую я рожден, чтобы играть", - сказала ему в ответ Маколей Калкин, помолчав, и сразу же согласился.

"Я хочу сделать с ним много вещей, если он хочет работать, потому что я думаю, что он увлекателен и интересен, и я думаю, что у него есть душа. У Маколея Калкина есть и легкость, и тьма, и меня это привлекает", - признался он.

Напомним, Рики Джервэйс занялся съемками 3 сезона сериала Жизнь после смерти, и подписал с Netflix новый контракт.

Американская история ужасов
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