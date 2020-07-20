УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Бессмертная гвардия 2020 попала в топ-10 фильмов Netflix

Фильм Бессмертная Гвардия может стать 6 лучшим фильмом Netflix всех времен и народов.

20 июля 2020, 11:32
Бессмертная Гвардия 2020
Бессмертная Гвардия 2020 попала в топ-10 Netflix / Netflix

Фильм Бессмертной гвардии удалось войти в десятку оригинальных фильмов Netflix Originals.

Бессмертная Гвардия 2020 пробилась в рейтинг Netflix с рекордными просмотрами за первую неделю показа.

По прогнозам Netflix, за первый месяц Бессмертную гвардию должны посмотреть 72 миллиона учетных записей.

Если ожидания сервиса подтвердятся, Бессмертная Гвардия 2020 займет шестое место в топ-10 самых популярных фильмов за всю историю Netflix Читайте такжеБессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умеретьи опередит романтические комедии Не та девушка и Идеальное свидание, испанский триллер Платформа, а также боевик Тройная граница с Беном Аффлеком и Чарли Ханнэмом и Ирландца Скорсезе.

Напомним, что премьера фильма Бессмертная гвардия 2020 состоялась 10 июля, и за выходные фильм стал №1 в тренде в украинском Netflix. Бессмертная гвардия снят по мотивам комиксов Грега Раки и Леандро Фернандеса о неубиваемых солдатах, которых возглавляет воительница Андромаха Скифская. В фильме ее сыграла Шарлиз Терон.

Создательница фильма Джина Принс-Байтвуд в интервью сказала, что Бессмертная гвардия изначально планировалась, как трилогия, но съемки двух остальных фильмов будут зависеть от рейтинга первого.

Бессмертная гвардия 2020 новости шоу бизнеса новости кино Netflix
Сейчас вы просматриваете новость «Бессмертная гвардия 2020 попала в топ-10 фильмов Netflix». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

12:35
Украина – вторая в Европе по числу новых случаев COVID-19
12:23
В России элита получила вакцину против коронавируса еще в апреле - Bloomberg Видео
12:14
Черника: названы новые преимущества для здоровья
12:11
Танці з зірками 2020 - Санта Димопулос примет участие в новом сезоне
12:11
"Проституция была и будет": в Слуге народа предложили легализовать секс-индустрию Видео
12:04
Врач рассказал об опасности удушья из-за COVID-19
11:36
"Я тебя ударю": в Одессе мужчина избил беременную в маршрутке Видео
11:32
Бессмертная гвардия 2020 попала в топ-10 фильмов Netflix
11:18
Задержание Новака и обыски в офисах Укравтодора: подробности украино-польской операции Видео
11:05
Порошенко формирует на Западе коалицию против Зеленского мнение
11:00
Чат с экспертом по вопросам безопасности дорожного движения Михаилом Берлиным
10:59
"Позор Украины:" Зеленский требует неопровержимые доказательства по делу Шеремета Видео
10:41
Коронавирус в Украине и мире 20 июля: за сутки заразились еще 202 тысячи человек
10:40
Повторное заражение коронавирусом: эксперт рассказала, кто в зоне риска Видео
10:28
Двойной удар: ученый предупредил о "гремучем коктейле" из гриппа и коронавируса Видео
10:25
"Что за разврат?": дочь Поляковой сверкнула грудью на пикантном фото
10:23
Число зараженных COVID-19 в Киеве приближается к отметке в семь тысяч
09:57
РФ собирает армию с танками и самолетами у границ Украины: в ГУР оценили угрозу Видео
09:30
Бывшего главу Укравтодора задержали в Польше Видео
09:29
Как прожить дольше: ученые "реабилитировали" неожиданный продукт
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять