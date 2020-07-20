Бессмертная гвардия 2020 попала в топ-10 фильмов Netflix

Бессмертная Гвардия 2020 попала в топ-10 Netflix / Netflix

Фильм Бессмертной гвардии удалось войти в десятку оригинальных фильмов Netflix Originals.

Бессмертная Гвардия 2020 пробилась в рейтинг Netflix с рекордными просмотрами за первую неделю показа.

По прогнозам Netflix, за первый месяц Бессмертную гвардию должны посмотреть 72 миллиона учетных записей.

Если ожидания сервиса подтвердятся, Бессмертная Гвардия 2020 займет шестое место в топ-10 самых популярных фильмов за всю историю Netflix Читайте такжеБессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умеретьи опередит романтические комедии Не та девушка и Идеальное свидание, испанский триллер Платформа, а также боевик Тройная граница с Беном Аффлеком и Чарли Ханнэмом и Ирландца Скорсезе.

Напомним, что премьера фильма Бессмертная гвардия 2020 состоялась 10 июля, и за выходные фильм стал №1 в тренде в украинском Netflix. Бессмертная гвардия снят по мотивам комиксов Грега Раки и Леандро Фернандеса о неубиваемых солдатах, которых возглавляет воительница Андромаха Скифская. В фильме ее сыграла Шарлиз Терон.

Создательница фильма Джина Принс-Байтвуд в интервью сказала, что Бессмертная гвардия изначально планировалась, как трилогия, но съемки двух остальных фильмов будут зависеть от рейтинга первого.