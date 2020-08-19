Боевая Монахиня 2 сезон - Netflix продлил сериал

Боевая Монахиня / Instagram

Телесервис Netflix порадовал своих зрителей роликом, на который записали момент оглашения актерам решение о продлении сериала Боевая монахиня на второй сезон.

В официальном твиттере Netflix появилось видео с решением продлить сериал Боевая Монахиня.

"На всякий случай, если вам нужно немного позитивного лучика света в ваш день: посмотрите, как актеры Боевой монахини монахиня узнают, что их продлили на второй сезон", - говорится в подписи.

Пост шоураннера вновь займет создатель Призрачных войн Саймон Барри, а Альба Баптиста вернется к главной роли.

Дата выхода второго сезона Боевой монахини не уточняется. Когда начнутся его съемки, тоже пока непонятно из-за карантина.

Напомним, 21 августа выходит 5 сезон сериала Люцифер на Netflix.