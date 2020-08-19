Люцифер 5 сезон: точная дата выхода, актеры, сюжет

Телесервис Netflix официально подтвердил дату выхода 5 сезона Люцифера. Все серии 5 сезона выйдут сразу в один день летом 2020.
Сериал Люцифер получил продолжение в еще одном - 5 сезоне на телесервисе Netflix, который в последний момент выкупил проект у телеканала Fox. Через месяц после премьеры 4 сезона, студия продлила Люцифера на 5 сезон.
На официальной странице Netflix в Твиттере говорится, что рейтинги сериала были очень высокие, и было решено продлить его на 5 сезон, а потом и на 6 сезон - еще до выхода серий предыдущего сезона.
Том Эллис продолжает исполнять главную роль в сериале.
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В 5 сезоне, который выйдет летом 2020 будет 16 серий, пишет Лесли-Энн Брандт в своем Instagram.
Из-за карантина связанного с пандемией коронавируса, съемки сериала были задержаны, но уже назначена точная дата выхода сериала.
Люцифер 5 сезон сюжет
"Люцифер был продлен на пятый и последний сезон. Мы невероятно благодарны Netflix за то, что он воскресил наше шоу в прошлом сезоне и теперь позволяет нам закончить историю Люцифера на наших условиях. Лучшее еще впереди!", - написали шоураннеры сериала.
Прокомментировал продление сериала и сам Том Эллис - в своем Instagram он написал, что это был длинный путь в один конец, но благодаря поддержке фанатов, 4 сезон получил высокие рейтинги, и теперь продлен на 5 сезон. Актер таже добавил фото, которое намекает на финальную серию 5 сезон - Люцифер может умереть.
В материалах, которые появились в соцсетях, видно, что Люцифер снова вернулся на Землю, но что именно происходит - шоуранеры не намекают. Известно, что 5 сезон не будет последним для мятежного ангела в исполнении Тома Эллиса.
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Люцифер 5 сезон - актеры и роли
В экранизации комиксов Нила Геймана и Vertigo сыграют:
Том Эллис,
Лорен Джерман,
Д. Б. Вудсайд,
Инбар Лави,
Лесли-Энн Брандт,
Кевин Алехандро,
Рэйчел Харрис,
Триша Хелфер
Эйми Гарсиа.
Шоураннерами выступают Илди Модрович и Джо Хендерсон.
Люцифер 5 сезон смотреть официальный тизер онлайн:
Новый 5 сезон был запланирован на май 2020 года, как и 4 сезон, но из-за коронавируса его перенесли на лето - сериал Люцифер выйдет 21 августа 2020.
Еще до выхода 5 сезона Люцифера, шоураннеры продлили сериал на 6 сезон.
Ранее появились подробности о первой серии 5 сезона Люцифер.