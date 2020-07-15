Бракованная партия - Disney снимает спин-офф Войны клонов

Бракованная партия / Disney

Создатели мультсериалов Войны клонов и Повстанцы снимают для Disney спин-офф об отряде "бракованных" клонов, который появился в 7 сезоне мультсериала.

Над Бракованной партией будут работать продюсеры, сценаристы и режиссеры, до этого участвовавшие в создании других мультфильмов по Войнам клонов, Повстанцам и Сопротивлению, пишет Deadline.

По сюжету, Бракованная партия начинает работать в качестве наемников, пытаясь выжить и найти новый смысл существования после приказа 66. Эти уникальные солдаты впервые появлялись в седьмом сезоне сериала Войны клонов, который завершился весной 2020-го.

Дэйв Филони продолжает работать над вселенной, и будет исполнительным продюсером проекта, а ведущим сценаристом выступит Дженнифер Корбетт, которую пригласили после нескольких эпизодов Сопротивления.

Напомним, что Звездные войны 5 Империя наносит ответный удар 4 раз подряд возглавила прокат в кино.