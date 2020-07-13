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Звездные Войны 5: Империя наносит ответный удар возглавила прокат

Сиквел Империя наносит ответный удар 4 раз подряд возглавляет прокат по сборам.

13 июля 2020, 14:08
Звездные войны 5: Империя наносит ответный удар
Звездные войны 5: Империя наносит ответный удар / Lucasfilm

Американские кино оживает после карантина. Для стимуляции походов в кино, в прокат запустили Звездные войны. Фильм Звездные Войны 5: Империя наносит ответный удар уже 4 раз подряд выходит в прокат, и 4 раз возглавляет рейтинг по сборам. Об этом пишет Deadline.

Нужно сделать скидку на то, что не все кинотеатры еще открыты, но Империя наносит ответный удар собрала уже 175 тысяч долларов в 483 точках. После всего кассу прогнозируют между 400 и 500 тысячами долларов.

Ранее в кинотеатрах крутили другую классику — Охотников за привидениями, Парк Юрского периода и Челюсти. Они суммарно собрали до полумиллиона долларов в менее чем 500 кинотеатрах.Читайте такжеЗвездные войны Скайуокер Восход: шедевр или провал

Это не первый повторный прокат сиквела Призрачной надежды в кинотеатрах. Сперва фильм показали в 1980-м. Спустя два года фильм выпустили еще раз. В 1997-м вышло специальное переиздание, и вот в 2020-м Эпизод V крутят в четвертый раз.

Империя наносит ответный удар, согласно Box Office Mojo, занимала первое местов прокате в течение восьми недель после ее выхода 21 мая 1980 года. Был переиздание 1982 года, а затем версия 1997 года с настройкой и обновлением Lucas, которая заработала 21,97 млн долларов в первые выходные 21-23 февраля, а затем 13,1 млн долларов. вторые выходные.

В 1997 году фильм принес еще 67,6 млн. долл. Все фильмы о Звездных войнах, в том числе Изгой-один, Соло и анимационные Войны клонов собрали более 10,3 миллиарда долларов в глобальной кассе.

Напомним, студия Bad Robot снимает новый фильм о Джоне Константине.

Звездные войны новости шоу бизнеса
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