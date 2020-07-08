Константин - готовится новый фильм о легендарном маге

Константин Hellblaizer / Vertigo

Warner Bros. готовят новый фильм о Джоне Константине, которым займется студия Bad Robot.

Новый фильм должен быть лучше первого с Киану Ривзом, пишет The Direct со сслыкой на свои источники.

По словам источника, фильм должен быть выдержан в том же стиле, что и другие будущие проекты Bad Robot по DC, о которых уже известно: телесериал Темная лига справедливости и фильм Затанна.

В настоящее время неизвестно, будет ли это мягкая перезагрузка с Киану Ривзом, Мэттом Райаном, играющим главную роль, или это будет полная перезагрузка с новым актером.

Напомним, что фильм Константин с Киану Ривзом 2005 года был подвержен критике, из-за того, что имел мало общего с оригиналом. После этого в 2014 году выходил сериал Константин с Мэттом Райаном, который закрыли в итоге из-за низкого рейтинга.

Последние несколько лет Константин появился в нескольких мультфильмах DC и эпизодически в нескольких сериалах DC.