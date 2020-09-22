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Будиночок на щастя 3 сезон - начались съемки продолжения сериала

22 сентября 2020, 15:30

Телеканал Новый официально начал съемки 3 сезон Будиночок на щастя - сериала, который получил особую популярность на канале.

Будиночок на щастя 3 сезон
Будиночок на щастя 3 сезон / Новий канал

Новый канал начал снимать 3 сезон ситкома Будиночок на щастя. В третьем сезоне зрители увидят своих любимых героев, которым придется решать конфликты и выходить из непредвиденных ситуаций. режиссер Сергей Атрощенко утверждает, что 3 сезон шоу - время разводом и расставаний.

"Второй сезон завершился не happy end'ом, а драматическим финалом, – рассказывает режиссер. – Мы сделали это намеренно – хотели изменить градус юмора. За предыдущие сезоны обшутили уже и село Сеньковка, и горожан, которые там живут и основывают бизнес. Теперь пришло время для ссор и разводов".

Между парами Василия (Назар Заднепровский) и Любы (Виталина Библив), Максима (Костя Войтенко) и Маши (Галина Безрук) будут бурлить настоящие страсти.Читайте такжеВиталина Библив заинтриговала подробностями о сериале Будиночок на щастя

Первый день съемок прошел в киевской квартире Макса. Для кадра арендовали просторное помещение, правда, за пределами Киева.

"На съемочной площадке – кипиш, – с улыбкой говорит актер Костя Войтенко. – Такое часто происходит в первые дни, пока все настроятся и войдут в съемочный процесс".

Костя признается, что несмотря на всю эту суетливую атмосферу, радуется, что проект Будиночок на щастя вернулся в его жизнь.

Будиночок на щастя 3 сезон
Будиночок на щастя 3 сезон - съемки и график выхода / Новий канал

"Очень ждал начала съемок, – говорит актер. – В этом сезоне мой персонаж будет попадать в новые обстоятельства. Знаете, его история перекликается с реалиями семей во время карантина. Поэтому темы, которые мы поднимаем, будут близки зрителю".Читайте такжеСемья, спорт и саморазвитие - Константин Войтенко выделил пользу из карантина

Радуется возвращению на съемочную площадку и актер Назар Заднепровский. Говорит, что больше всего соскучился по коллегам.

"Очень хочу, чтобы после карантина наш зритель улыбался, – рассказывает Назар. – Надеюсь, что съемки пройдут успешно, и Будиночок на щастя скоро появится на Новом канале!"

Съемки начались. Но сериал Будиночок на щастя выйдет на Новом канале только в 2021 году.

Напомним, что звезда Будиночку на щастя Галина Безрук призналась, что ей приносит истинное удовольствие.

Будиночок на щастя Сериалы Нового Канала новости шоу бизнеса Назар Заднепровский
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