Создательница Чудо-женщины покидает проект

Чудо-Женщина 1984 / Warner Bros

Режиссер Петти Дженкинс объявила, что намерена покинуть фильмы про Чудо-женщину после третьей картины. Как известно, Чудо-женщина 1984 выходит в прокат 1 октября 2020 года.

Третья часть, скорее всего, будет последним фильмом во франшизе, который она снимет, сказала Петт и Дженскинс в интервью ScreenRant.

По словам постановщицы, именно поэтому она должна показать в нем все то, что изначально хотела.

"Чудо-женщина 1984 дала мне возможность показать все то, чему не хватило места в первой части... В действительности мы не видели, на что героиня способна. Мне очень интересно показать ее на пике возможностей. В то же время мне важно, чтобы была внутренняя борьба. Она не только борется со злом, но и показывает плохим людям, как быть лучше", - объяснила она концепцию героини и свои взгляды на франшизу.

Хорошего должно быть не много и не мало, а в самый раз, уверена Петти Дженкинс, и готовится заканчивать свои работу над Чудо-женщиной третьим фильмом.

"Третья часть, вероятно, будет последней для меня, поэтому я должна показать в ней все, что хочу. Надо это хорошенько обдумать", - объяснила она.

Напомним, что Дженкинс также работает над спин-оффом Чудо-женщины - про амазонок с острова Темискира. Как это решение отразится на этом спин-оффе не будет известно, пока режиссер не примет решения по основному фильму.

Чудо-женщина 1984 должна выйти в Украине в кинотеатрах 1 октября.