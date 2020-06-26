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Премьера фильмов Довод и Чудо-Женщина 1984 не состоится вовремя

Телекомпания Warner Bros сменила планы из-за распространения коронавируса в условиях ослабления условий карантина в странах

26 июня 2020, 12:41
Довод 2020
Довод 2020 и Чцдо-Женщина 2020 выйдут позже/ Warner Bros

Несколько блокбастеров Warner Bros - Довод и Чудо-Женщина снова сменили даты выхода в кинотеатрах.

После нескольких недель послабления карантина, Warner Bros понаблюдали за перспективами распространения коронавируса, и снова перенесли премьеры Довода и Чудо-Женщины 1984. Об этом пишет Deadline.

Довод Кристофера Нолана отложили до 12 августа. На его прошлую дату, 31 июля, компания поставит Начало, которое должно было выйти 17 июля. Так что новые фильмы перенесены на август.

А вот с фильмом Чудо-женщина 1984 - все хуже. Супергероика DC выйдет только 2 октября.

Решение о переносе кинокомпания приняла в связи с тем, что обстановка с коронавирусом в США ухудшается, а власти так и не дали разрешения на открытие кинотеатров.

Ранее Warner Bros перенесла даты выхода всех своих блокбастеров с учетом открытия кинотеатров в июле.

Довод 2020 Чудо-женщина новости шоу бизнеса новости кино Warner Bros
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