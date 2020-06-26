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Netflix переснимают легендарного Cuphead

Телесервис Netflix переснимает знаменитый мультфильм Cuphead Show, который настолько культовый, что даже получил игру по своим мотивам.

26 июня 2020, 20:15
Cuphead 2021
Cuphead 2021 / Netflix

Телесервис Netflix переснимает мультсериал Cuphead, и выйдет он в 2021 году.

Шоуранеры показали зарисовки будущего перезапуска мультсериала Cuphead Show.

Сотрудники внутренней студии Netflix упомянули о том, что пытаются переосмыслить анимацию тридцатых годов, чтобы сохранить стиль придать ей свежести и оригинальности.

В коротком тизере-документалке Netflix показали не только кадры из будущего мультика, но и актеров, которые озвучили героев, а также создателей анимационного сериала.

Cuphead 2021 смотреть онлайн тизер:

Капхеда и Магмена озвучили Тру Валентино и Фрэнк Тодаро, известный по англоязычным дубляжам аниме-сериалов.

Точной даты релиза у него нет, но выпустить все десять эпизодов планируют в 2021 году.

Напомним, что игра по Cuphead вышла в 2017 году.

Ранее сеть взбудоражил скандал вокруг фильма на Netflix по мотивам серии книг про Шерлока Холмса - Энола Холмс, который выходит в 2020 году.

сериалы Netflix
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