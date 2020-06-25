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Энола Холмс - в сети разгорелся скандал из-за нового фильма вселенной Шерлока Холмса

Бойкая писательнице Нэнси Спринглер решила адаптировать приключения Шерлока Холмса под маленькую девочку, но не учла, что нарушила авторские права.

25 июня 2020, 18:36
Элона Холмс
Энола Холмс / Netflix

Писательница Нэнси Спрингер и создатели фильма Энола Холмс - о женской версии легендарного детектива, не учли, что использовали материалы по мотивам произведения Артура Конана Дойля, которые все еще находятся под защитой авторских прав его наследников, и спровоцировали скандал.

Наследники писателя Артура Конана Дойла подали в суд на Netflix, студию Legendary и писательницу Нэнси Спрингер за нарушение авторских прав, пишет Deadline.

Книги и грядущая адаптация про юную сыщицу Энолу Холмс — сестру знаменитого детектива, вокруг которой строится целый книжный цикл The Enola Holmes Mysteries, оказывается нарушают авторское право.

"Нарушение авторских прав происходит из-за недобросовестного копирования оригинальных творческих решений Конана Дойла в историях о Шерлоке Холмсе", - говорится в 19-страничной жалобе, которая пришла в суд Нью Мехико..Читайте такжеДата выхода Мулан 2020 под угрозой

Дело в том, что произведения про знаменитого сыщика, написанные до 1923 года, уже перешли в статус общественного достояния, но вот последние десять историй — опубликованы с 1923 по 1927 — нет.

И наследники Дойла стоят на том, что книги про Энолу Холмс и грядущий фильм незаконно заимствуют как раз материал этих поздних историй. Показательно, что правообладатели решили подать иск лишь ближе к выходу фильма — он появится на Netflix в сентябре.

Энола Холмс 2020 - сюжет, актеры и дата выхода

Сюжет фильма и книги рассказывают о сестре Шерлока, которая отправляется в Лондон, чтобы разыскать исчезнувшую мать.

Роль Энолы, как и продюсерское место получила Милли Бобби Браун ( Одиннадцатая в сериале Очень странные дела), а Шерлока воплотил Генри Кавилл (Человек из стали, Ведьмак на Netflix).

В фильме сыграют:

  • Милли Бобби Браун;
  • Генри Кавилл;
  • Сэм Клафлин;
  • Фиона Шоу;
  • Хелена Бонэм Картер;
  • Съюзан Вокома;
  • Адиль Ахтар;
  • Берн Горман

Постановкой занимается Гарри Брэдбир. Сценарий написал Джек Торн.

Netflix покажет фильм во всех странах, кроме Китая.

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