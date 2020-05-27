Сериал Девушка с татуировкой дракона выйдет на Amazon Prime

Amazon снимает сериал о Лисбет Саландер / Sony Pictures

Компания Джеффа Безоса Amazon взялась за съемки сериала про Лисбет Саландер - главную героиню трех романов и почти десятка фильмов.

Amazon Prome будет сотрудничать с Sony Pixtures Television, пишет Variety.

Если фильм не вышел, запустим сериал, решили разработчики, которые отказались снимать продолжение фильма Девушка, которая застряла в паутине.

Продюсерами нового сериала выступят Роб Буллок (Ночной администратор с Лорри и Хиддлстоном) и Энди Харрис, основатель компании Left Bank Pictures, которая принадлежит Sony Pictures Television.

Если кто не в курсе, то такие легендарные сериалы как Корона, Чужестранка и Ответный удар снимались с ее участием. Однако, новый сериал будет расширением вселенной, а не новой экранизацией.

Как известно, трилогия Миллениум шведского писателя Стига Ларссона рассказывала о приключениях детектива-журналиста Микаэля Блумквиста и девушки-хакера Лисбет Саландер. После смерти Ларссона была выпущена вторая трилогия от Давида Лагеркранца. Общие продажи книг превысили сто миллионов экземпляров по всему миру.

Миллениум получил шведскую экранизацию в виде трех фильмов, а потом Sony Pictures выпустила свою версию первой книги, которую снял Дэвид Финчер. В американской версии пригласили Дэниела Крейга, но это не спасло убогий сценарий.

В 2018 году Sony перезапустила франшизу фильмом по мотивам Девушки, которая застряла в паутине, но он не был успешным для создания сиквелов.

Напомним, создатель Логана Джеймс Мэнголд снимает перезапуск франшизы Индиана Джонс.