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Disney переснимает мультсериал Черный плащ

15 ноября 2020, 19:20

Компания Disney запустила перезапуск сериала Черный плащ, который выходил в 90-х для онлайн сервиса Disney+.

Оригинальный мультик Черный плащ
Оригинальный мультик Черный плащ / Walt Disney Co

Телестудия Disney дала отмашку для разработки перезапуска любимого мультика детей в 90-х - "Черного плаща", который успешно завоевал наши сердца.

Пока что официально для него не нашли сценаристов, зто есть продюсеры, пишет Variety.

Алекс Макэйти, которая входит в продюсерскую студию Point Grey Pictures вместе с Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном.

Представители Point Grey не сразу ответили на запрос издания о комментарии перезапуска, в то время как Дисней отказался от комментариев.

Оригинальный "Чёрный плащ" выходил в 1991 и 1992 годах и получил три сезона из 91 эпизода. Мультсериал рассказывает о селезне Кряке Лапчатом, который борется с преступниками в образе супергероя Чёрного плаща.

В 2017 году Disney перезапустил мультсериал "Утиные истории", с которым связан "Черный плащ".

В современной версии "Утиных историй" уже появились Черный плащ и его приемная дочь Гусена, но в качестве гостевых персонажей.

До этого проявились информация, что Дисней занялись перезапуском фильма Уиллоу в виде сериала для Disney+

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