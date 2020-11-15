Disney переснимает мультсериал Черный плащ

Компания Disney запустила перезапуск сериала Черный плащ, который выходил в 90-х для онлайн сервиса Disney+.
Телестудия Disney дала отмашку для разработки перезапуска любимого мультика детей в 90-х - "Черного плаща", который успешно завоевал наши сердца.
Пока что официально для него не нашли сценаристов, зто есть продюсеры, пишет Variety.
Алекс Макэйти, которая входит в продюсерскую студию Point Grey Pictures вместе с Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном.
Представители Point Grey не сразу ответили на запрос издания о комментарии перезапуска, в то время как Дисней отказался от комментариев.
Оригинальный "Чёрный плащ" выходил в 1991 и 1992 годах и получил три сезона из 91 эпизода. Мультсериал рассказывает о селезне Кряке Лапчатом, который борется с преступниками в образе супергероя Чёрного плаща.
В 2017 году Disney перезапустил мультсериал "Утиные истории", с которым связан "Черный плащ".
В современной версии "Утиных историй" уже появились Черный плащ и его приемная дочь Гусена, но в качестве гостевых персонажей.
До этого проявились информация, что Дисней занялись перезапуском фильма Уиллоу в виде сериала для Disney+