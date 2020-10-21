Disney переснимает Уиллоу как сериал с теми же актерами

Уиллоу / Lucasfilm

Disney выделили финансы для создания сериала по мотивам фильма Уиллоу с Уорвиком Дэвисом, который не получил большой популярности в свое время.

Для съемок сериала приняли создателей оригинального фильма, сообщает Variety.

Режиссер Рон Ховард и сценарист фильма Боб Долман выступят в качестве продюсеров. Уорвик Дэвис снова воплотит главного героя Уиллоу Афгуда. Режиссером нового сериала назначен Джон М. Чу. Джонатан Кэздан после Хана Соло и Уэнди Мерикл, создатель Стрелы, выступят шоураннерами.

Дата начала съемок, и полный актерский состав неизвестны, точно сообщили только, что события будут разворачиваться много позже истории фильма.

Напомним, что в фильме Уиллоу рассказывают, как начинающий волшебник Уиллоу отправляется в опасный путь чтобы спасти девочку, которую преследует злая королева. Сюжет до боли похож на типичные сказки - но все не так просто - в фильме была масса сюжетных поворотов, опасностей и "недетских моментов".

Фильм Уиллоу получил награду Сатурн за лучшие костюмы и целую кучу номинаций на Оскар, но потом как-то был забыт и отложен на долгое время.

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