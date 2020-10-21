Создатель сериала "Конец ***ного мира" снимает Power Rangers

Могучие рейнджеры / кадр из сериала

Американский режиссер Джонатан Энтвистл начал работу над новыми фильмами "Могучие рейнджеры", или как большинство их знает Power Rangers, правами на которых донедавна владела Paramount.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Power Rangers вместе со всей командой и самим Джонатаном Энтвистлом выкупила Hasbro.

Теперь режиссер снимает сразу франшизу фильмов про защитников вселенной для компании Entertainment One, которая занимается кинопроизводством для Hasbro.

Во вселенную Могучих рейнджеров будут входить фильмы, сериалы и анимации, а Джонатан Энтвистл возглавляет все направление, и готовит сценарии и концепцию франшизы.

Энтвистл намекнул, что готов использовать приемы первых сериалов Рэйнджеров, чтобы получит профит.

Как известно, фильм Могучие рейнджеры 2017 года с диноботами был не особо удачным, и понравился ограниченному количеству фанатов. При бюджете в 100 миллионов он смог собрать 140, и Hasbro на время отказались от сиквелов.

Напомним, что Джонатан Энтвистл создал 2 сезона сериала Конец ***го мира по комиксам.

Джонатан Энтвистл снял сериал Мне это не нравится, также по комиксам, как и Конец ***го мира, но Netflix закрыл сериал осенью 2020 года.