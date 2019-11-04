Конец ***го мира 2 сезон: дата выхода, сюжет, трейлер и актеры

Конец *баного мира 2 сезон: дата выхода, актеры, сюжет / Netflix

Новый 2 сезон сериала Конец ***го мира выходит на Netflix 4 ноября 2019 года.

Сразу уже точно известны имена некоторых актеров, которые появятся в сериале.

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По сюжету, в конце первого сезона сериала Конец ***го мира Джеймс и Алиса оказываются в опасности - полиция их догоняет, но Джеймс вырубает Алису, и начинает бежать - полиция стреляет, но не попадает в него, но когда уже экран погас мы слышим выстрел.

Во втором сезоне мы точно узнаем, что случилось с Джемсом, ведь пока что официально объявили, что во 2 сезоне появиться только Алиса - актриса Джессика Барден.

Netflix опубликовал официальную афишу сериала, и несколько пром-фото Алисы.

Шоуранеры подтвердили, что в отличии от оригинальной истории, Джеймс выживает в конце 1 сезона, и они с Алисой продолжают свое безумное путешествие.

Конец ***го мира 2 сезон: дата выхода / Netflix

Конец ***го мира 2 сезон: актеры / Netflix

Конец ***го мира 2 сезон: Джессика Барден / Netflix

Конец ***го мира смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

Ранее появилась точная дата выхода 2 сезона Касл-Рок.